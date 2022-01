Covid in Sicilia, 6.141 nuovi casi e 27 vittime. Nelle ultime 24 ore eseguiti 41.715 test. Catania torna prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 6.141 nuovi casi e 27 vittime. I contagi sono in calo rispetto ai 7.369 di ieri. Nelle ultime 24 ore eseguiti 41.715 test.

Il tasso di positività scende leggermente dal 15 al 14,7%. L’Isola si trova all’ottavo posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 14.558.

I decessi in Sicilia sono 27, i guariti 1.160.

Nelle terapie intensive sono ricoverate 140 persone (4 meno di ieri), in area medica ci sono 1.470 pazienti (6 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 1.378; Palermo 1.375; Messina 1.010; Ragusa 686; Siracusa 611; Trapani 384; Caltanissetta 329; Agrigento 326 ed Enna 125.

La Regione comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 83 sono relativi a giorni precedenti al 26 gennaio.

In Italia ancora giù i nuovi casi, ma sale il numero delle vittime.

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 104.065 (ieri erano 137.147). Le vittime sono 235, mentre ieri erano 377.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 818.169 (ieri 999.490). Il tasso di positività è il 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri.

I ricoveri in terapia intensiva sono 1.593, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a ieri.

Da inizio pandemia sono complessivamente 10.925.485 gli italiani contagiati dal Covid.

I positivi attuali sono in totale 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 146.149. Dimessi e guariti sono 8.135.519 con un incremento di 124.706 rispetto a ieri.