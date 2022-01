Pfizer Catania, sindacati prevedono lo sciopero. «Non c'è un motivo perché Pfizer lasci Catania. Anzi, ci sarebbero tante ragioni perché raddoppi».

Pfizer Catania, sindacati prevedono lo sciopero

Pfizer Catania, sindacati prevedono lo sciopero. Con una nota i segretari generali di Uil e Uiltec Catania, Enza Meli e Alfio Avellino comunicano che:

«Non c’è un motivo perché Pfizer lasci Catania. Anzi, ci sarebbero tante ragioni perché raddoppi». «Per questo, aspettando l’incontro con i sindacati di categoria annunciato dalla multinazionale per il 3 febbraio».

Intanto i sindacati annunciano il:

«pieno sostegno allo sciopero» proclamato per il mese successivo, il 4 marzo.

Spiegano i sindacalisti:

«Ci auguriamo che il 3 febbraio la Pfizer vorrà finalmente svelare quel piano industriale da noi sollecitato ormai da troppo tempo».

Aggiungono i responsabili del sindacato:

«Nessuno può restare indifferente dinanzi all’allarme delle lavoratrici e dei lavoratori sulla sorte dello stabilimento catanese, alimentato anche dal lungo e incomprensibile silenzio dell’azienda,

che ha fra l’altro accuratamente evitato ogni occasione di confronto sulle nostre proposte di modifica delle produzioni e la possibile valorizzazione del sito in impianto di eccellenza per la lotta al Covid».

Evidenziano Meli e Avellino:

«Noi non siamo rimasti e non rimarremo alla finestra, mentre aspettiamo sempre che i governi nazionale e regionale prendano autorevolmente e decisamente posizione nella consapevolezza dell’importanza strategica di Pfizer per il nostro territorio».

Infine sottolineano Enza Meli e Alfio Avellino:

«Ancora una volta rivendichiamo che il colosso del farmaco destini gli incrementi di fatturato per progettare e creare futuro anche nella nostra Isola».

In conclusione precisano i segretari del sindacato:

«Servono investimenti in nuove linee produttive, non solo anti-Covid, perche’ Catania al centro dell’area mediterranea possa ancora assicurare un contributo importante nelle sfide presenti e future a tutela della salute pubblica».