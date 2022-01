Bari–Catania 3-3, Chedira Beffa i rossoazzurri. Il risultato accontenta un po’ tutti, gli etnei che salgono in classifica a quota a 46 e i pugliesi 45.

Bari–Catania 3-3, Cheddira beffa i rossoazzurri. La sfida disputata al San Nicola di Bari termina con un pareggio, dove si sono affrontate le squadre Bari e Catania.

Le formazioni si sono rese protagoniste di una competizione in campo mozzafiato che ha regalato emozioni ai tifosi presenti allo stadio e chi seguiva in televisione.

La partita si è conclusa con il punteggio di tre reti a tre.

Con questo risultato i rossoazzurri salgono in classifica a quota a quarantasei, i biancorossi quarantacinque.

La gara si sblocca al diciassettesimo minuto: Di Gennaro mette giù Russini in area di rigore e l’arbitro Cascone concede il calcio di rigore.

Dal dischetto si presenta Moro che con freddezza batte Frattali e sbloccare la gara.

Passano tre minuti e i biancorossi pareggiano la gara con Antenucci, che riceve palla sul limite dell’area, dribla un paio di difensori etnei per far partire un tiro che riporta l’incontro in parità.

Al 35mo minuto la squadra di Baldini sempre in avanti si riporta nuovamente in vantaggio.

L’operazione parte da un errore di Di Gennaro i siciliani partono in contropiede, con Greco che davanti a Frattali non sbaglia, segnando con un docile pallonetto.

Nella ripresa gli ospiti trovano il terzo goal al minuto 58esimo minuto in contropiede, con Moro che lancia un bel tiro, respinto da Frattali e sul rinvio Biondi deposita in rete il vantaggio sicuro dei rossoazzurri.

Al 60mo minuto calcio di rigore in favore del Bari per fallo di Stancampiano ai danni di Cheddira. Antenucci si incarica del tiro dagli undici metri che non fallisce riaprendo la sfida.

Al 72mo minuto i padroni di casa trovano il pareggio, con Cheddira, che grazie a una palla servita da Celiento, realizza beffando il portiere del Catania.

Il finale disputato fino all’ultimo tiro da entrambe le squadre che provano a vincere la gara.

Nonostante la caparbietà e la voglia di portare a casa il risultato, la stanchezza prevale e il triplice fischio finale dell’arbitro Cascone manda negli spogliatoi le squadre contendenti.

Partita giocata fino allo stremo ricca di emozioni che termina in pareggio.

TABELLINO BARI-CATANIA 3-3

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino (82? Belli), Terranova, Celiento, Mazzotta (60? Ricci); Mallamo, Di Gennaro (46? Citro), D’Errico; Botta (43? Cheddira); Antenucci, Marras (82? Simeri). Allenatore: Michele Mignani

Catania (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Monteagudo, Ercolani, Pinto (69? Izco); Provenzano, Cataldi (77? Simonetti), Greco (90? Zanchi); Biondi (77? Russotto), Moro, Russini (69? Ropolo). Allenatore: Francesco Baldini

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Marcatori: 17? Moro su rigore (CAT), 20? Antenucci (BAR), 35? Greco (CAT), 58? Biondi (CAT), 60? su rigore Antenucci (BAR), 70? Cheddira (BAR).

Ammoniti: Celiento, Pinto, Albertini, Ercolani, Monteagudo, Stancampiano, Cataldi, Pucino, Provenzano