Senza green pass, ecco dove si potrà entrare. Il dpcm firmato questa mattina dal premier Mario Draghi elenca una serie di «servizi e attività che si svolgono al chiuso».

Sono luoghi fondamentali per garantire le «esigenze essenziali e primarie della persona» in quattro ambiti:

esigenze alimentari e di prima necessità, esigenze di salute, esigenze di sicurezza ed esigenze di giustizia.

Il rispetto delle misure, si legge nel provvedimento: «è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi».

Ecco nel dettaglio le attività alle quali si potrà accedere dall’1 febbraio senza il pass.

Alimentari e prima necessità.

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande:

ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, escluso in ogni caso il consumo sul posto;

commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);

commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Salute.

È sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori.

Questi ultimi però, per rimanere all’interno delle strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice,

dovranno aver fatto la dose booster oppure avere l’esito di un tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore precedenti, se hanno solo due dosi di vaccino o sono guariti dal virus.

Sicurezza.

È consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.

Giustizia.

È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci,

nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.