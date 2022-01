Domani gli studenti siciliani rientreranno a scuola. La sospensione delle lezioni in presenza è possibile solo in zona rossa, arancione e nei casi previsti dal decreto nazionale.

Domani gli studenti siciliani rientreranno a scuola. È il risultato della riunione ‘task force’ regionale.

Alla riunione hanno partecipato, oltre all’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

Presenti inoltre i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, il prof. Gianni Puglisi per gli atenei dell’Isola, e una rappresentanza degli studenti.

L’assessore Lagalla ha spiegato che:

«non ci sono le condizioni giuridiche per sospendere ulteriormente le attività didattiche».

Condizioni necessarie ma non sufficienti per andare in Dad poiché è richiesto l’avallo dell’Asp.

Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Stefano Suraniti, ha sottolineato che la Sicilia ha comunque dati pandemici più bassi rispetto alla media nazionale.

Tra i presenti anche alcuni rappresentanti sindacali, oltre che l’Ufficio scolastico regionale.

Anche l’associazione nazionale dei presidi, fa sapere che la Flc Cgil:

«si è schierata per il ritorno a scuola senza sé e senza ma».

Affermano i responsabili:

«Noi abbiamo rappresentato le condizioni drammatiche in cui vertono le scuole, le forti criticità soprattutto a livello organizzativo e il fatto inequivocabile che i dati pandemici sono destinati ad aumentare».

Sottolineano i delegati:

«Assurdo riaprire 2-3 giorni per mandare tutti in Dad o Ddi lunedì prossimo».

Concludono i rappresentanti sindacali:

«Abbiamo chiesto ancora qualche giorno ma abbiamo capito che solo una norma del governo nazionale può evitarlo».