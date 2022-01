Calcio Catania, inizia la procedura per rilevare il titolo. Si parte da un milione di euro. Il tribunale stabilisce il rilancio minimo di 50mila euro.

Calcio Catania, inizia la procedura per rilevare il titolo. Il tribunale di Catania ha pubblicato il bando per l’asta fallimentare per la cessione del Calcio Catania.

La base d’asta

Da oggi e fino alle 12 dell’undici febbraio, quindi per un mese, si potranno presentare le offerte che dovranno partire da una base d’asta di un milione di euro e hanno un rilancio minimo di 50mila euro.

L’udienza di verifica sulla presenza di offerte e di aggiudicazione dell’asta si terrà l’undici febbraio, alle 16.

Cessione del titolo sportivo.

Il bando del tribunale mette in vendita il ramo aziendale calcistico di pertinenza della società Calcio Catania spa.

Come specificato nell’avviso di vendita telematica firmato dai tre curatori (Daniela D’Arrigo, Enrico Maria Giucastro e Giuseppe Basile), il ramo d’azienda calcistico è composto da:

«diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; struttura e organizzazione del settore giovanile; immobilizzazioni materiali; indumenti, merce store, targhe, coppe e trofei; n. 2 marchi registrati».

Il contenuto delle offerte.

Ogni soggetto interessato all’acquisto dovrà essere un imprenditore collettivo con veste giuridica di Srl o Spa, con sede nella città di Catania e con il nome “Catania” nella denominazione.

Aggiudicazione dell’incanto.

Eventuali offerte migliorative potranno pervenire entro le 13 del 16 febbraio.

Tali offerte saranno prese in considerazione solo se migliorative di almeno il 10% del prezzo di aggiudicazione determinato giorno 11 febbraio.

Sussistendo questi requisiti, i curatori potranno discrezionalmente riaprire la gara.

Il vincitore del bando

Chi si aggiudicherà l’asta dovrà fare fronte ai debiti sportivi del club: tre milioni di euro.

In più l’acquirente dovrà sostenere i costi di gestione della squadra per la stagione in corso e dovrà dare garanzie per la prosecuzione dell’attività del Catania.