Covid in Sicilia, 12.949 nuovi casi e 15 vittime. I contagi sono circa 500 in più rispetto a ieri. L’Isola sale al quarto posto in Italia per contagi (al primo sempre la Lombardia con 36.858).

Nelle ultime 24 ore eseguiti 50.910 test, su un totale di 8.817.426 da inizio emergenza. Il tasso di positività scende dal 27 al 25%.

I decessi registrati oggi sono15 decessi (ieri 24) che portano il totale delle vittime, nell’isola, complessivamente a 7.682. I guariti giornalieri sono poco più di 700.

Nelle terapie intensive sono ricoverate 138 persone (una persona in più di ieri).

Il numero complessivo dei positivi in Sicilia è di 111.777 (12.226 in più di ieri), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.123.

In isolamento domiciliare ci sono 110.516 pazienti. Guariti e dimessi dall’inizio dell’emergenza in Sicilia sono 329.891 (708 in più rispetto a ieri).

I dati di oggi sono pubblicati nel bollettino di oggi del Ministero della Salute.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 2.510; Catania 2.265; Messina 1.845; Siracusa 1.397; Caltanissetta 1.345; Agrigento 1.268; Ragusa 1.106; Trapani 952; Enna 261.

In Italia calano i positivi ma anche i tamponi. Scende il numero delle vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 155.659, ieri erano 197.552. Le vittime del virus sono 157, ieri 184. Eseguiti 993.201 test (ieri 1.220.266). Il tasso di positività è il 15,7%, in calo rispetto al 16,2% di ieri.

I positivi attuali sono 1.943.979, ovvero 125.086 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 7.436.939 e i morti 139.038.

Dimessi e i guariti sono in totale 5.353.922, con un incremento di 30.399 rispetto a ieri. i pazienti in terapia intensiva sono 1.595, ovvero 38 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 142. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.647, ovvero 717 in più rispetto a ieri.