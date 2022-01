Fuochi e Botti, in Sicilia feriti lievi. Nessun incidente mortale causato dall’uso di prodotti pirotecnici nella notte di Capodanno.

Fuochi e Botti, in Sicilia quest’anno feriti lievi

Fuochi e Botti, in Sicilia quest’anno feriti lievi. Nessun incidente mortale causato dall’uso di prodotti pirotecnici nella notte di Capodanno.

I dati sono del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che registra 14 feriti con prognosi superiore ai 40 giorni.

Lo scorso anno registrato un decesso e 12 feriti. Quest’anno Significativo aumento del ferimento di minori: 20 a fronte degli 8 dello scorso anno.

Le persone arrestate sono 37 e 188 quelle denunciate a dopo il sequestro di 32,5 tonnellate di prodotti pirotecnici e 2,3 tonnellate di polvere da sparo.

Dieci le armi comuni da sparo sequestrate.

Il dato complessivo relativo ai feriti, che si è assestato a 124 (di cui 31 ricoverati), evidenzia un incremento rispetto al precedente anno, quando se n’erano registrati 79.

Tra gli incidenti più gravi in evidenza il ferimento al volto di un bambino di 10 anni ieri a Roma e quello di un cingalese raggiunto da un colpo di proiettile mentre si trovava sul balcone di casa a Napoli.

A Bassano del Grappa, nel Vicentino, un 25enne malese ha riportato l’amputazione della mano destra a causa dell’esplosione di un petardo.

A Bari un 40 enne ha riportato l’amputazione del polso e della mano destra, un 28 enne e un 43enne quella del dito di una mano.

Episodi simili a Cagliari, Sondrio, Foggia, Lecce, Modena, Ascoli Piceno, Taranto, Bergamo e Biella.

Contenuto il bilancio degli interventi dei vigili del fuoco per incendi e situazioni critiche derivanti dai festeggiamenti di Capodanno.

Complessivamente sono stati 558 gli interventi in campo nazionale, comunque in aumento rispetto allo scorso anno (nel 2020 furono 229).

Il numero maggiore di interventi si registra in Lombardia (72), a seguire Emilia Romagna 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44, Sicilia 43, Liguria 37, Puglia 35.

Alcune persone, ferite nel corso dei festeggiamenti per l’anno nuovo, hanno fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le conseguenze più serie le ha subite un 46enne di Catania che ha riportato un trauma da scoppio di petardo con ferita alla mano sinistra e ricoverato in Chirurgia plastica.

Ferito alla mano da un petardo anche un 37enne della provincia di catania: medicato, ha preferito tornare a casa.

Piccole ustioni a una mano dovute all’utilizzo di un petardo ha subito un bambino di 2 anni, che dopo le cure è stato dimesso.

Un colpo di pistola a salve ha ferito alla mano un 50enne nell’Acese: l’uomo medicato e dimesso.

Al pronto soccorso del Cannizzaro si sono anche rivolti un 52enne e una minore, in stato di ebbrezza per eccesso di alcol.

Tre persone ferite alla mano per il lancio di fuochi di artificio la scorsa notte a Messina e provincia per festeggiare il capodanno.

Tutte in modo non grave mentre utilizzavano dei petardi: una persona di 53 anni a S. Agata di Militello e due di 40 e 25 anni a Messina.

A Palermo per i botti di fine anno sono finite in ospedale sei persone ferite.

Il più grave ha 23 anni e si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Civico con la mano devastata dall’esplosione di un petardo. Il giovane è anche risultato positivo al Covid19.

Il ferito subito ricoverato nel reparto di chirurgia plastica. Il giovane rischia di perdere alcune dita.

Altri due feriti leggeri all’ospedale Villa Sofia con qualche ustione alle mani per lo scoppio di petardi.Due i ricoverati nell’ospedale Policlinico: un ragazzino di 14 anni ustionato nelle gambe e nelle mani.

Un uomo di 32 anni trasferito in chirurgia plastica, rischia di perdere le falangi di una mano. E ancora, un 48enne colpito dallo scoppio di un petardo in modo lieve. Ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Sulle vicende di questi ultimi tre casi sono intervenuti i carabinieri.