Coronavirus in Sicilia, 5.764 nuovi casi e 12 morti. I contagiati sono 301 in più rispetto a ieri. I test eseguiti sono 56.390 (ieri 62.437). Il tasso di positività sale da 8,7 a 10,2%.

L’Isola è all’ottavo posto in Italia per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 32.270. Dodici i decessi (9 si riferiscono a giorni precedenti), 569 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 870 persone (23 in più di ieri), delle quali 102 nelle terapie intensive (4 più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.595; Catania 1.241; Messina 607; Caltanissetta 525; Siracusa 488; Enna 435; Trapani 349; Agrigento 281 e Ragusa 243.

Aumentano i positivi in Italia e calano le vittime.

I nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, in tutto il Paese sono 141.262. Il dato registra a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia complessivamente 1.021.697.

Le vittime di oggi sono 111, mentre ieri erano 155. Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 1.084.295 (ieri 1.224.025). Il tasso di positività è il 13%, in salita ieri 11,78%.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.297, ovvero 37 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 135.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, ovvero 115 in più rispetto a ieri. I positivi al Covid di oggi in Italia sono 1.021.697, 120.713 in più rispetto a ieri.

Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 6.266.939 e i morti 137.513. Dimessi e guariti sono in totale 5.107.729, con un incremento di 20.432 rispetto a ieri.