Covid in Sicilia, 5.463 nuovi casi e 4 vittime. Alto il numero dei test eseguiti, 62.437. Palermo è la prima città per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 5.463 nuovi casi e 4 vittime

Covid in Sicilia, 5.463 nuovi casi e 4 vittime. L’ultima impennata dell’anno di contagi, in aumento costante (ieri 3.963), 16 sono relativi a giorni precedenti il 23 dicembre.

Alto il numero dei test eseguiti, 62.437. Il tasso di positività sale da 7,1 a 8,7%. I decessi sono quattro, poco meno di mille i guariti.

La Sicilia è al nono posto per contagi in Italia, al primo la Lombardia con 41.458 casi, seconda la Toscana con 16.886 positivi, terza la Campania con 14.587 casi, quarta la regione Piemonte con 11.501 contagi,

quinta L’Emilia Romagna con 10.167 casi, la sesta regione il Veneto con 9.028 casi, al settimo il Lazio con 8.477 positivi e ottava la Puglia con 5.807 nuovi casi.

Negli ospedali sono ricoverate 847 persone (13 in più di ieri), delle quali 98 si trova nelle terapie intensive (6 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 1.442; Catania 1.100; Messina 771; Siracusa 452; Enna 438; Agrigento 388; Trapani 383; Caltanissetta 297; e Ragusa 208.

In Italia aumento esponenziale dei positivi, stabile il numero dei decessi.

Oggi i nuovi casi in tutto il Paese sono 144.243, ieri erano 126.888. Per quanto riguarda i contagi si registrano i numeri più alti in assoluto.

Le vittime sono 155, ieri erano 156. Eseguiti 1.224.025 test (ieri 1.150.352). Il tasso di positività è 11,78%, ieri era 11,03%.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.260, ovvero 34 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 119.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150, ovvero 284 in più rispetto a ieri. I positivi attuali sono 900.984, 121.521 in più rispetto a ieri.

Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 6.125.683 e i morti 137.402. Dimessi e guariti sono in totale 5.087.297, con un incremento di 22.579 rispetto a ieri.