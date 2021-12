Coronavirus in Sicilia, 3.963 nuovi casi e 17 morti. Elevato il numero dei tamponi eseguiti, 55.769. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 3.963 nuovi casi e 17 morti. Crescono ancora i nuovi positivi al Covid nell’isola, 234 in più rispetto a ieri.

Intanto la Regione Siciliana ha comunicato che tra i casi confermati comunicati in data odierna, 118 sono relativi a giorni precedenti al 24 dicembre.

Ancora elevato il numero dei tamponi eseguiti, 55.769. Il tasso di positività aumenta dal 6,7 al 7,1%.

Le vittime registrate sono 17 (11 sono riferiti a giorni precedenti), i guariti 1.346.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 834 (42 in più di ieri), dei quali 92 in terapia intensiva (3 più di ieri).

La Sicilia è al nono posto in Italia per numero di nuovi casi giornalieri, al primo la Lombardia con 39.152 contagiati.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 846; Palermo 765; Messina 651; Trapani 438; Agrigento 364; Siracusa 280; Caltanissetta 273; Enna 260; Ragusa 204.

In Italia continuano a crescere i contagi e le vittime.

Nuovo record di positivi oggi in tutto il Paese: sono 126.888 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano 98.020.

Le vittime giornaliere sono 156, ieri erano 136. Eseguiti 1.150.352 tamponi molecolari e antigenici (ieri erano 1.029.429).

Il tasso di positività è 11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.226 (ieri 1.185), ovvero 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866 (ieri 10.578), ovvero 288 in più rispetto a ieri.

I positivi al Covid in Italia attualmente sono 779.463, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 5.981.428 e i decessi 137.247.

Dimessi e guariti sono in totale 5.064.718, con un incremento di 22.246 rispetto a ieri.

L’indice di contagio Rt sale ancora, sulla spinta della variante Omicron.

Il valore registrato prima di Natale era 1,3, ieri era aumentato a valori fra un intervallo di 1,4 e 1,6 e oggi è stimato fra 1,5 e 1,7.

Questi ultimi parametri li indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti Rt elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità, con tecniche che permettono di avere valori più aggiornati.

I fisici, epidemiologici e statistici del sito ‘CovidTrends’ indicano che in 24 ore l’indice equivalente Rt, chiamato Covindex, è salito da 1,48 a 1.61;

il sito ‘CovidStat’ dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica in un giorno un aumento da 1,45 (intermedio fra 1,18 e 1,83) a 1,51 (intermedio fra 1,16 e 1,96).