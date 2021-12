Covid in Sicilia, 2.078 nuovi casi e 15 morti. Il numero dei test eseguiti sono da record, 41.651. Catania sempre la prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 2.078 nuovi casi e 15 morti. I contagi sono in netto aumento rispetto ai 1.410 di ieri.

L’Isola si posiziona all’ottavo posto in Italia per contagi, al primo la Lombardia con 12.913 nuovi positivi.

Il numero dei test eseguiti sono da record, 41.651. Il tasso di positività varia dal 4 al 5%. Quindici i decessi (relativi a diversi giorni), più di 800 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 644 persone (10 in più), in terapia intensiva 76 (3 in più).

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Catania 432; Palermo 410; Messina 393; Agrigento 268; Caltanissetta 176; Siracusa 131; Trapani 121; Ragusa 100; Enna 47.

Dallo scorso 16 dicembre a oggi, i vaccini somministrati in Sicilia ai bambini in fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni su una platea di 310.396 utenti sono circa 5.400, circa 1,73%.

Le terze dosi di vaccino inoculate raggiungono quota 885.259.

In Italia aumentano i nuovi casi e le vittime.

i nuovi positivi da Covid giornalieri, in tutto il Paese sono 44.595, record assoluto da quando quasi due anni fa si è diffusa la pandemia.

Ieri i casi erano 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i contagi individuati furono 40.902.

Le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono 168, il 13 novembre dell’anno scorso furono 550.

Anche i risultati relativi alle ospedalizzazioni sono molto più bassi quest’anno rispetto al 2020:

in terapia intensiva sono 1.023 pazienti ricoverati, a novembre del 2020 erano 3.230. Nei reparti ordinari i pazienti sono 8.722, il 13 novembre dell’anno scorso erano 30.914.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 901.450, ieri erano 779.303. Il tasso di positività è il 4,9%, in lieve aumento rispetto al 4,6% di ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.023, 13 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 93.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.722, ovvero 178 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 430.029, 27.300 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i casi sono complessivamente 5.517.054 e i morti 136.245.

Dimessi e guariti sono in totale 4.950.780 , con un incremento di 17.117 rispetto a ieri.