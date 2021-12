Variante Omicron, tra lockdown e nuovi divieti. La nuova circolare del ministero della Salute: «Fase epidemica acuta».

Variante Omicron, tra lockdown e nuovi divieti. In considerazione degli attuali contagi, della nuova variante omicron e dei ricoveri si prospettano le nuove disposizioni.

La previsione prevista da Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac):

«nelle prossime 2-3 settimane ci aspettiamo un aumento del 70% dei posti letto occupati in intensiva da malati Covid, raggiungendo così circa 1.700 pazienti ricoverati nelle terapie intensive».

Oggi, rileva Vergallo, i posti in intensiva sono:

«nove mila, ma non tutti effettivi, e ne sono occupati circa mille».

Agginge il professionista:

«È irrealistico pensare di poterne aumentare il numero ulteriormente perché mancano i medici. Non è questa la soluzione, non si può spremere ancora il sistema».

Spiega Vergallo, al momento:

«abbiamo un andamento dei contagi che è esponenziale mentre i ricoveri sono caratterizzati da un andamento lineare, e ciò dimostra l’efficacia dei vaccini».

«Va dunque implementata la campagna vaccinale ma, al contempo, vanno rafforzate le misure di contenimento sociale».

Attualmente, ha sottolineato il presidente anestesisti rianimatori ospedalieri italiani:

«siamo al 10% circa di occupazione dei posti letto, ovvero alla soglia limite”.

Tuttavia, precisa:

«il numero di 9 mila posti è in realtà teorico, perché molti di questi posti non sono attivi».

«Un quadro più reale è quello fatto dalla Corte dei Conti lo scorso maggio e che parla invece di mille posti reali in più rispetto ai circa 5.100 presenti, per un totale dunque di 6.100 circa».

La soluzione per affrontare la prevedibile crescita dell’ondata pandemica:

«non sta nell’aumentare all’infinito i posti di terapia intensiva e area medica, bensì nell’adottare misure di contenimento sociale più drastiche per frenare la circolazione del virus, come il lockdown stringente per i non vaccinati”

continua Vergallo:

«Abbiamo poco tempo per agire con misure più restrittive e prevenire un aumento di casi e ricoveri».

«Al contrario, c’è stato un allentamento dei comportamenti prudenti, anche per l’avvicinarsi delle feste».

«Non escludiamo azioni di protesta dei medici anestesisti e di Pronto soccorso, fino allo sciopero, se la politica continuerà a proporre la moltiplicazione dei posti letto in terapia intensiva e,

area medica come unica soluzione per fare fronte al peggioramento dell’ondata pandemica, incurante della carenza cronica degli organici medici e delle condizioni di lavoro dei sanitari.

Aggiunge Vergallo:

«In altre parole, non è possibile ‘spremere’ ulteriormente il sistema ospedaliero, viste le condizioni attuali e la mancanza di medici.

Infine, conclude il presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani:

«Quindi se questo gioco al rialzo continuerà, non escludiamo azioni di protesta molto forti».