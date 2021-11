Covid in Sicilia, 505 nuovi casi e 16 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 34.683 test. Catania ancora prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 505 nuovi casi e 16 morti. I contagiati sono 9 in meno rispetto a ieri. L’Isola si trova al settimo posto in Italia per positivi da Covid-19.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 34.683 test. Il tasso di positività scende da 3,6 a 1,4%.

I decessi sono sedici (14 dei quali relativi a giorni scorsi). I guariti sono 364. Nelle terapie intensive sono ricoverate 42 persone (una più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 164; Siracusa 83; Agrigento 60; Trapani 45; Palermo 43; Caltanissetta 40; Messina 40; Ragusa 17 e 13 a Enna.

In Italia aumentano i contagi e i decessi.

I nuovi positivi In tutta Italia sono 10.047, ieri erano stati 6.404.

Sono 83 le vittime in un giorno, anche se nel conteggio sono comprese le 14 comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi. Ieri i decessi erano 70.

Eseguiti 689.280 test (ieri erano 267.570). Il tasso di positività è 1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 560 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 61.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.597, ovvero 90 in più rispetto a ieri. I positivi attuali sono 154.510, ovvero 2.996 in più nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.942.135, i morti 133.330. I dimessi e i guariti sono in totale 4.654.295, con un incremento di 6.965 rispetto a ieri.