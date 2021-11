Voleva uccidere la moglie facendo esplodere casa, fermato. L’uomo arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Voleva uccidere la moglie facendo esplodere casa, fermato. Arrestato un uomo di 74 anni in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

I carabinieri di Palagonia, sono intervenuti presso un’abitazione di via Enrico Fermi. I militari dell’arma si sono attivati allertati da una telefonata al 112 di una donna impaurita per i propositi dell’uomo.

I carabinieri, appena arrivati, hanno trovato una 68enne atterrita in compagnia del nipote minorenne.

La donna molto spaventata ha loro riferito che il marito in preda ai fumi dell’alcol per l’ennesima volta era diventato violento, minacciando di far esplodere l’abitazione.

Tra i fumi dell’alcol ripeteva la frase pronunciata anche durante l’intervento delle forze dell’ordine: «Ti ammazzo, ammazzo a tutti».

La moglie ha riferito ai militari di essere sposata da circa 50 anni e che da sempre il marito ha avuto nei suoi confronti un comportamento aggressivo.

Le minacce sono aumentate d’intensità nel tempo con l’abuso di alcolici. Poi ha riferito di non averlo mai denunciato per paura di ulteriori violenze.

Ha raccontato inoltre che lo scorso 11 novembre avrebbe subito un accoltellamento solo per aver invitato il marito a bere meno alcolici.

Dopo le formalità di rito, il 74enne dopo l’arresto trasferito in una struttura protetta della provincia.