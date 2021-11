Taranto-Catania 3-2, Bellocq fredda i rossoazzurri. Etnei beffatti al 94esimo minuto, nello stadio Iacovone vincono i padroni di casa.

Taranto-Catania 3-2, Bellocq fredda i rossoazzurri

Taranto-Catania 3-2, Bellocq fredda i rossoazzurri. Sconfitta-beffa per il Catania che soccombe al 94esimo minuto contro il Taranto col risultato di 3-2 nello stadio “Iacovone”.

Padroni di casa timorosi e non particolarmente aggressivi ma bravi a giocare una partita lunga approfittando degli errori della difesa avversaria.

Giovinco (14esimo) e Civilleri (56esimo) realizzano il 2-0 tra primo e secondo tempo. I rossoazzurri recuperano con il subentrato Sipos al 61esimo e il solito Moro realizza al 70esimo su calcio di rigore.

Nel finale Bellocq beffa il Catania con un goal all’ultimo momento. Catania sfortunato allo scadere della partita continua a perdere punti nella classifica di campionato.

Ancora dolori nonostante i momenti particolarmente difficili a causa delle vicende societarie che mettono a serio rischio l’esistenza stessa del club.

Tutti fattori di primaria importanza in una gara dove il Catania mette come sempre cuore e l’abituale spirito propositivo, confermando temperamento e spiccate doti offensive.

Primo tempo

Il Taranto, in campo con un 4-3-3 e una prima punta, si tratta di Italeng, al debutto da titolare, imposta la partita togliendo spunti agli avversari.

Inoltre i padroni di casa cercano momenti di calma per pensare e poi ripartire velocemente con i suoi elementi più tecnici, con a capo Giovinco.

Ed è proprio lui che segna il primo goal con un sinistro in acrobazia ben assestato su un’azione nata da un’incomprensione tra Maldonado e Izco.

Svantaggio non meritato considerato che sono i rossoazzurri sempre in partita e a creare pericolo facendo leva sulla versatilità di Ceccarelli.

Quest’ultimo autore di due tentativi poi andati fuori bersaglio. Ancora Ceccarelli che crea due assist di qualità per Russini.

In avvio di ripresa il raddoppio firmato dall’ex Licata Civilleri, calciatore chiave nel recupero palla che si trasforma in bomber per l’occasione.

Il Catania non demorde e si porta avanti. Poi gli etnei reclamano invano per una caduta in area di Calapai in seguito a un contatto con Giovinco.

Intanto Baldini cambia modulo inserendo due punte con il posizionamento di Sipos per Izco e il passaggio a un 4-4-2 con Ceccarelli e Russini esterni.

Scelta coraggiosa che si rivela vincente, considerato che entrambi gli attaccanti creano buon gioco. Infatti, Sipos dimezza le distanze agganciando un passaggio di Calapai e violando la rete di un incerto Zullo.

Catania si carica e il solito Moro sigla il pari. Il calciatore etneo subisce fallo da rigore da Zullo su servizio basso di Ceccarelli.

Dal dischetto Moro trasforma con la consueta freddezza che lo contraddistingue realizzando 14esimo goal della sua fortunata stagione.

La situazione sembra mettersi bene per gli ospiti, ma sfortunatamente le cose non vanno come dovrebbero.

I rossoazzurri sfiorano la terza rete con un colpo di testa di Russini che aggancia un preciso cross di Ceccarelli.

Chiorra intercetta la palla con un tuffo e in pieno recupero incassa il colpo in maniera a dir poco straordinaria ma molto contestata dagli etnei.

Dopo una serie di passaggi non fortunati per i rossoazzurri i padroni di casa conquistano il corner che determina la sconfitta.

Dal calcio d’angolo battuto da Marsili intercetta Bellocq e anticipa Greco con un tiro di testa in porta realizza la vittoria.

Superfluo il pressing finale, nonostante l’espulsione con doppio giallo di Granata.

Perdita con beffa per il Catania, al quale anche un pari probabilmente non avrebbe risolto la situazione e che deve accettare suo malgrado la sconfitta.

Sono 23 le volte che Taranto e Catania si sono sfidate in casa dei pugliesi nel corso della loro storia calcistica.

Le statistiche sorridono ai padroni di casa anche se l’ultima sfida in campionato è rimasta nella storia del calcio rossazzurro.

Infatti lo 0-0 maturato in occasione della finale play off nella stagione 2001/2002 ha permesso alla squadra etnea la promozione in Serie B.

TARANTO- CATANIA 3-2

Taranto (4-3-3): Chiorra 7; Tomassini 6, Zullo 5, Granata 5, Ferrara sv (5? pt De Maria 5.5); Labriola 6.5 (15? st Belloq 7), Marsili 6, Civilleri 7; Pacilli 5.5 (15? st Mastromonaco 6), Giovinco 7 (33? st Santarpia 6); Italeng 5.5. In panchina Antonino, Zecchino, Ghisleni, Versienti, Cannavaro. Allenatore Laterza 6.5

Catania (4-3-3): Sala 5.5; Calapai 5.5 (20? st Greco 5), Claiton 5, Monteagudo 6, Zanchi 6 (20? st Albertini 6); Izco 5.5 (1? st Sipos 6.5), Maldonado 5 (28? st Rosaia 6), Provenzano 6.5 (36? st Cataldi sv); Ceccarelli 7, Moro 6.5, Russini 6.5. In panchina Stancampiano, Pino, Ercolani, Biondi, Ropolo, Frisenna. Allenatore Baldini 6.5

Arbitro: Longo di Paola 5

Reti: 14? pt Giovinco, 12? st Civilleri, 16? st Sipos, 25? st Moro (rig), 48? st Belloq.

Note: spettatori 4715. Espulso il direttore dell’area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, per proteste e Granata per doppia ammonizione (47? st).

Ammoniti: Provenzano, Zanchi, Albertini, Ercolani, Granata. Angoli: 5-2 per il Catania.

Recupero: 3?; 6?