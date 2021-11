Maltempo nell’agrigentino, danni e allagamenti. Nelle prossime ore si prevede un avvicinamento della forte ondata di temporali con forte vento.

Maltempo nell’agrigentino, danni e allagamenti. Acqua e gravi disagi nei comuni di Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e nella zona del corleonese.

I temporali da ieri pomeriggio flagellano la Sicilia occidentale.

Numerose squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono impegnati per soccorrere automobilisti e residenti rimasti in trappola a causa degli allagamenti.

A Sciacca un muro di sostegno è crollato a ridosso di un edificio di 7 piani. Gli abitanti di due palazzi sono stati sgomberati.

Alcune auto colpite dal crollo che ha provocato il cedimento di una porzione di strada di asfalto. Due automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della loro auto.

La strada che percorrevano improvvisamente si è trasformata in un fiume.

Menfi nella traiettoria del maltempo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone anche a Menfi, nella zona del Lido dei Fiori, per soccorrere alcuni residenti.

Bloccati nella loro abitazione invasa dall’acqua due anziani messi in salvo dall’intervento dei soccorsi.

Complessivamente messi in salvo in salvo 22 nuclei familiari.

Detriti e fango hanno invaso e reso impraticabili le strade, come ad esempio la statale 188 tra Palazzo Adriano e Prizzi.

Le idrovore hanno lavorato tutta la notte per cercare di liberare dall’acqua strade e abitazioni anche a Sambuca di Sicilia, Favara e Campobello di Mazara.

In merito alla situazione di allarme interviene il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa:

«Il vortice Mediterraneo, al momento, sta scaricando a mare, ma è molto vicino all’area nord dell’Agrigentino».

«Nelle prossime ore, a partire da stanotte, si prevede un avvicinamento della forte ondata di temporali accompagnata da raffiche di vento».

Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa lancia un accorato appello a tutti gli agrigentini, residenti in ogni paese:

«Non mettetevi in macchina e non uscite di casa, la condizione è di grande, grandissimo, rischio».

Spiega il prefetto:

«L’ondata di forte maltempo sta interessando la zona nord della provincia. Ci sono importanti criticità a Sciacca, Menfi, Ribera e nei Comuni più piccoli del circondario».

Infine conclude il prefetto Cocciufa:

«Ci sono situazioni emergenziali e si sta profilando l’evacuazione dei cittadini che hanno avuto dei danni o che sono a rischio. Più torrenti sono straripati e siamo veramente in allerta».

Proseguono gli interventi del personale stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sulla rete viaria, messa a dura prova dall’ondata di maltempo.

Da giorni e in particolare nella giornata di ieri, piogge e temporali hanno interessato tutta provincia di Agrigento.

Situazione difficile in particolare sulla SP n. 19-B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca,

ove su buona parte del tracciato dove è collocata la segnaletica di pericolo a causa dei detriti che hanno invaso alcuni tratti di carreggiata.

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Vincenzo Raffo afferma:

«La situazione rimane difficile».

Infine aggiunge il Commissario:

«ma grazie all’attento lavoro del Settore Infrastrutture Stradali contiamo di limitare al massimo il disagio per i cittadini che per lavoro o per necessità devono percorrere quotidianamente le strade di nostra competenza».