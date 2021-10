No Green Pass tornano in piazza a Palermo. Slogan inneggianti alla libertà. Il corteo contro il governo Draghi e il presidente Mattarella.

No Green Pass tornano in piazza a Palermo. I manifestanti nelle piazze anche nel capoluogo siciliano con striscioni e cartelli.

Il corteo organizzato dalla FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali).

Raduno sostenuto da chi si oppone all’obbligatorietà del green pass stabilito per potere accedere all’interno degli uffici pubblici e privati.

L’appuntamento fissato in Piazza Verdi alle 17. Presenti diversi gruppi civici e i rappresentanti cittadini del gruppo di Italexit, movimento nazionale fondato dall’ex pentastellato Gianluigi Paragone.

La protesta si è svolta pacificamente con qualche momento di tensione.

La manifestazione di dissenso ripropone gli stessi contenuti trattati nel sit-in di sabato 2 ottobre, anche questa in piazza Verdi.

Tema principale l’abolizione del green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

Diversi gli interventi contro la campagna vaccinale obbligatoria, considerati dai presenti strumenti di limitazione della libertà sanitaria.

Nel corso del sit-in attacchi ai politici che hanno consentito l’applicazione mascherata all’obbligo vaccinale.

Accuse al presidente Mario Draghi e ai partiti di maggioranza che hanno consentito l’obbligo della carta verde anche per poter lavorare.

Molti gli interventi in piazza, alcuni con riferimenti a Gandolfo Dominici, professore di Economia all’Università degli Studi di Palermo.

L’intervento dei sostenitori di Italexit.

Fra gli aderenti alla manifestazione vi era anche il gruppo regionale di Italexit guidato dal giornalista Gianfranco Paragone.

La coordinatrice regionale del movimento Vittoria Di Bella ha spiegato le ragioni del loro dissenso.

Spiegano con enfasi che è impensabile in una democrazia come la nostra che i lavoratori debbano esibire una carta verde a pagamento per svolgere le proprie funzioni.

Si appellano ai sindacati che si possano spendano a favore dei lavoratori, e che otterranno il loro sostegno.

Ribadiscono che loro sono per la libertà di scelta. rivendicano i diritti del cittadino e la Costituzione. Ricordando che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro.

Tra i presenti alla manifestazione, il professore di Economia all’Università degli Studi Palermo Gandolfo Dominici parla di mancanza di libertà e dialogo.

Il docente si stupisce del mancato impegno dell’associazionismo studentesco.

Ribadisce Dominici:

«Nessuna associazione, attualmente, è contro il green pass. Sono tutte con il Governo, come la conferenza dei Rettori. Questa cosa è inquietante».

Qualche allievo si è associato all’idea, ma solo in forma anonima.

Questione che il professore si spiega:

«Si respira un clima pesante all’Università. I ragazzi hanno paura di ripercussioni. Basta guardare cosa è successo quando ho proposto i tamponi gratuiti per tutti».

Poi chiosa:

«È come se avessi bestemmiato».

Dominici si riferisce a quanto avviene a livello nazionale, e ribadisce la propria stima per chi sta scioperado:

«Io spero che oggi venga più gente del solito, visto il movimento in tutta Italia, non solo i grandissimi portuali di Trieste,

il cui modo di fare è quello che avrei auspicato in tutti i settori, a partire dalla protesta dei sanitari».

«Lì bisognava già muoversi».

In riferimento alla possibilità di infiltrazioni nei cortei, il docente è ottimista:

«Da quello che sto vedendo, non ce ne sono. Certo, il discorso delle infiltrazioni riguarda il servizio d’ordine».

Poi spiega:

«Queste manifestazioni non hanno un grande apparato gestionale. Qualora succedesse qualcosa, è chiaro che non dipende da noi».