Cortei contro green pass a Catania e Messina. I no green pass in via Etnea a Catania inneggiando «libertà, libertà» nelle loro parole slogan contro il premier Mario Draghi e il suo governo.

Si tratta della protesta dell’Arco dell’alleanza e della Fisi nel giorno dell’ingresso obbligatorio del Green pass al quale hanno partecipato alcune centinaia di persone.

Il corteo, autorizzato, si è svolto senza problemi di ordine pubblico: partito da piazza Roma, si è diretto per le vie Etna e Umberto e si è concluso in piazza Iolanda.

I manifestanti:

«Necessario partecipare allo sciopero nazionale».

«Per coerenza ognuno stia a casa quanto la propria situazione economica gli permette».

Gli organizzatori dicono:

«Utilizzare piuttosto permessi, ferie…, ma state a casa, perché le proteste si fanno anche con le azioni e non solo a parole».

Messina organizza una manifestazione contro il Green pass. Centinaia di persone si sono riunite in corteo e da piazza Antonello e sono arrivate al Comune.

Nel corso della sfilata cori e striscioni hanno urlato il loro no al documento verde sul posto di lavoro e soprattutto nelle scuole.

Annunciate altre manifestazioni nei prossimi giorni.

A Catania e Messina davanti alle farmacie delle città, registrate code con persone in fila in attesa dei tamponi.