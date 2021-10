Maltempo, allerta arancione nell’isola: stamane dirottati voli da Palermo a Catania. Nel pomeriggio Catania nella bufera

Venti di Burrasca e temporali in Sicilia

Venti di Burrasca e temporali in Sicilia. Il tempo peggiora inizialmente nel versante nord della Sicilia, con piogge intense, che diverranno più forti in serata quando si estenderanno fino al versante ionico.

Previste in Sicilia temperature in calo.

Catania: Bar di via Etnea colpito dalla bomba d’acqua

Il maltempo che ha portato lunedì temporali al Nord, con situazioni addirittura alluvionali in Liguria, si è spostata verso il Centro-Sud.

In corso piogge, forti temporali e burrasche di vento sul versante tirrenico che nelle prossime ore coinvolgeranno tutto il Meridione, Sicilia compresa.

Bomba d’acqua a Catania nel pomeriggio. La città invasa dall’acqua e flagellata da forti raffiche di vento.

Pioggia, grandine e tromba d’aria hanno flagellato Catania e l’hinterland provocando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

Segnalata in città la presenza di feriti.

Sono in allerta i soccorritori del 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi del caso.

Catania: piazza Duomo invasa dall’acqua

I responsabili del Comune di Catania:

«raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza». La bomba d’acqua che si è abbattuta a Catania ha coinvolto anche i comuni del circondario

Stamane dirottato nell’aeroporto di Catania il volo da Milano Malpensa diretto a Palermo delle 10.15 a causa delle condizioni meteo avverse.

Ieri la Protezione civile regionale ha emesso il bollettino indicando l’allerta arancione con temporali di forte intensità e forti raffiche di vento nell’isola.