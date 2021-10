Maltempo e tromba d’aria, Catania nella bufera. Segnalata la presenza di feriti. I soccorritori del 118, vigili del fuoco e protezione civile in allerta.

Maltempo e tromba d’aria, Catania nella bufera

Maltempo e tromba d’aria, Catania nella bufera. Un tifone accompagnato contemporaneamente da pioggia e grandine si è abbattuto sulla città e nella provincia etnea.

La perturbazione ha causato seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.

Come si legge in un post pubblicato dal Comune di Catania su Facebook, segnalata la presenza di feriti. Molti gli alberi spezzati e lampioni divelti anche a piazza Università.

La tempesta seguita da un forte vento, pioggia e grandine, si è abbattuta poco dopo le 15,30 sulla città e hinterland.

La pioggia violentissima e le forti raffiche di vento hanno flagellato oltre alla città diversi comuni. In breve tempo, strade e piazze si sono trasformate in fiumi e laghi.

Gli alberi spezzati e caduti in mezzo alla strada, tetti semi scoperchiati non hanno retto alla furia devastante del vento e alla violentissima pioggia.

Nel corso del pomeriggio moltissime le richieste di aiuto ai vigili del fuoco per allagamenti di cantinati, garage e altro.

Fino ad ora gli interventi in atto sono 44, come specificano i punti operativi che coordina i soccorsi.

Catania: bar di via Etnea colpito dalla bomba d’acqua

La furia della tempesta di vento seguita da un violentissimo temporale nel centro storico di Catania ha flagellato la città.

I responsabili del Comune etneo in un post su Facebbok, segnalano la possibilità di feriti.

Così si legge in un post pubblicato nello spazio ufficiale del Comune di Catania:

«Seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Segnalata la presenza di feriti. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti.

«Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso».

Questo è quanto si legge sulla pagina Fb del Comune che:

«raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza».