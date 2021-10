PNRR siciliano, bocciati il 50% dei progetti. Rigettati dal ministero dell’Agricoltura 31 progetti su 63, a rischio 360 milioni di euro.

PNRR siciliano, bocciati il 50% dei progetti. Trentuno dei sessantatré progetti sono stati rigettati dalla commissione del ministero per l’Agricoltura e sviluppo rurale.

Quindi un No secco alla programmazione di spesa della Regione Siciliana.

A conti fatti rischiano di vanificarsi una parte consistente dei fondi del Piano di ripresa e resilienza destinato alla Sicilia.

Progetti siciliani giudicati inammissibili.

Il fallimento dei piani siciliani giudicati incoerenti con la spesa arriva nel settore agricoltura e infrastrutture irrigue dove i progetti erano 32 (63 complessivamente nel settore agricoltura) e 31 di questi non considerati.

Conferme e proteste dal governo regionale.

L’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Toni Scilla:

«Apprendiamo dal Mipaaf che solo 31 dei 63 progetti presentati dalla Sicilia presi in considerazione attraverso,

il decreto di approvazione degli elenchi dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR per investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo».

Aggiunge Scilla:

«E questo la dice lunga sulla recidiva ostilità di Roma nei confronti della agricoltura siciliana».

Si tratta di un vero fallimento rispetto al quale la Regione Siciliana protesta:

«Con quale criterio e come si è proceduto alla selezione?»

«È chiaro che qualcosa non quadra. Il Ministro Patuanelli scade in valutazioni sommarie a tutto svantaggio della Sicilia, e non è la prima volta che lo fa».

Evidenzia l’assessore regionale per l’agricoltura:

«Ricordiamo – uno dei tanti esempi che potrei citare – il tentativo di scippare fondi del PSR».

«Un atteggiamento ostile, che registriamo per l’ennesima volta, e che ci porterà ad effettuare le dovute verifiche e valutazioni».

«Quanti si stanno esibendo, con prontezza sospetta, in note e comunicati che di fatto esultano per l’ennesima ingiustizia romana nei confronti del Sud e della Sicilia,

farebbero bene – da compagni di partito dello stesso ministro – a indirizzargli pressanti richieste di spiegazioni».

«Non meritano risposta perché – conclude Scilla – con incosciente sfrontatezza, remano contro gli interessi dell’Isola e dei siciliani».

Tuonano le opposizioni al governo regionale siciliano.

I rappresentanti della minoranza all’Ars lanciano critiche feroci al governo regionale:

“A disposizione in questo ambito, strategico per l’economia dell’Isola, ci sono complessivamente 1,6 miliardi di euro.

Il primo di ottobre il ministero delle politiche agricole ha reso noto il decreto con l’elenco delle infrastrutture irrigue ammissibili: sono 149 in tutta Italia, nessuno dalla Sicilia.

Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine del sopralluogo nella zona industriale di Lentini, in provincia di Siracusa, insieme al sottosegretario Giancarlo Cancelleri e al candidato sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, afferma:

«Bocciati sonoramente i 31 progetti dell’Isola, un altro grande traguardo da ascrivere all’inadeguatezza del governo guidato da Nello Musumeci»

Il provvedimento ministeriale rientra nella Missione 2 Componente 4 (M2C4) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominata “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”.

Cleo Li Calzi, responsabile del dipartimento regionale PNRR del PD Sicilia sottolinea:

«La responsabilità per questo clamoroso flop è evidentemente ascrivibile alla inadeguatezza degli apparati regionali e al mancato coordinamento da parte del governo».

Il deputato regionale del Pd siciliano Barbagallo aggiunge:

«E’ un’occasione persa che avrà pesanti ricadute sul sistema agricolo, sulle imprese del settore e per il sistema di gestione idrica che si sarebbe potuto ammodernare e rendere efficiente anche guardando agli obiettivi della transizione ecologica».

Conclude Barbagallo:

«Questa bocciatura è il frutto della superficialità con cui la giunta Musumeci si è approcciata al PNRR, costringendo la Sicilia a restare indietro mentre le altre Regioni corrono».

Nel merito del problema, intervengono i responsabili del Movimento 5 stelle. I deputati pentastellati all’Ars dopo la clamorosa bocciatura arrivata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali affermano:

«360 milioni che potevano arrivare in Sicilia vanno in fumo. Il governo regionale del nulla colpisce ancora».

«Musumeci abbia un sussulto di dignità e si dimetta. Senza di lui la Sicilia può ancora salvarsi»

I responsabili regionali del movimento 5 stelle preoccupati per le altre misure del piano.

Il capogruppo 5 stelle Giovanni Di Caro afferma:

«I progetti presentati dai consorzi di bonifica siciliani sono stati relegati tutti nell’elenco di quelli ritenuti inammissibili, questo dimostra ancora una volta l’incapacità progettuale degli uffici regionali».

Aggiunge il capogruppo 5 stelle:

«È lecito temere, a questo punto, che quanto avvenuto in materia di agricoltura possa ripetersi anche per altri interventi, che, senza i fondi del PNRR, non possono essere realizzati».

Continua il deputato pentastellato:

«Questa ennesima batosta, che si va ad aggiungere alle tante leggi impugnate dal Consiglio dei ministri, conferma, ove ce ne fosse ancora bisogno, che questo governo opera poco e niente e quando lo fa, lo fa malissimo».

Sottolinea il capogruppo all’Ars 5 stelle:

«Tutto questo è inammissibile, la Sicilia, per il bene dei siciliani, andrebbe commissariata, a meno che Musumeci non prenda atto di questo ennesimo disastro e si dimetta».

Infine conclude Di Caro:

«Intanto predisporremo una richiesta di accesso agli atti per capire il perché di questo altro gravissimo schiaffo ai siciliani».