Covid in Sicilia, 402 nuovi casi e 7 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 11.385 test. Catania è la prima città per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 402 nuovi casi e 7 morti. I contagiati sono 8 in meno rispetto a ieri.

La Sicilia torna al primo posto in Italia per numero di contagi, seguono Lombardia con 328 e Campania con 324.

Nelle ultime 24 ore eseguiti 11.385 test. Il tasso di positività sale dal 2,5% al 3,5%.

Sette i decessi, tutti riferiti a giorni precedenti, così come comunicato dalla Regione Sicilia: uno il 2/10/21 e sei 1/10/21.

I guariti sono 419. I pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari sono 424 (26 meno di ieri), 50 nelle rianimazioni (5 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 168; Siracusa 84; Palermo 39; Messina 31; Trapani 29; Caltanissetta 21; Ragusa 16; Enna 8 e 6 ad Agrigento.

In Italia calano ancora i positivi e aumentano le vittime.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 2.968 (ieri erano 3.312).

Le vittime in un giorno sono 33, ieri erano 25. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 285.960 (ieri erano 355.896). Il tasso di positività è 1%, in lieve crescita rispetto allo 0,9% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 431, in calo di uno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 21 (ieri erano 27). I positivi in Italia attuali sono 92.967, calano di 218 nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.682.034, i morti 131.031. Dimessi e guariti sono in totale 4.458.036, con un incremento di 2.716 rispetto a ieri.