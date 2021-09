Superbonus 110, prorogato e semplificato. Il Cdm approva. Ecco le novità, come può cambiare e come funziona l’agevolazione.

Superbonus 110%, semplificato e prorogato. Il governo si impegna a proseguire con l’incentivo alle ristrutturazioni green.

Considerato il boom delle richieste, favorite le misure di semplificazione per avere lo sgravio sui lavori

Il Consiglio dei ministri si pronuncia favorevolmente con una nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef).

Quest’ultimo inserito nel testo, tra le varie misure, la conferma e la proroga del superbonus al 110%.

Nell’introduzione della Nadef si legge:

«Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale,

fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le Pmi e agli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi”.

In poche parole, il superbonus al 110%, in scadenza nel 2022, è rifinanziato e rinnovato fino al 2023.

La misura varata farà parte della prossima legge di bilancio.

In merito al superbonus interviene la vice ministra dell’Economia Laura Castelli:

«La conferma della proroga al 2023 del superbonus al 110% è un’ottima notizia».

«È una misura che funziona molto bene, oltre ad essere uno dei principali pilastri della transizione ecologica che sta aiutando l’economia del Paese a ripartire».

Quindi la misura di efficientamento energetico degli edifici con l’aiuto decisivo dello Stato e a maggior ragione semplificata piace agli italiani.

Infatti, negli ultimi mesi le richieste del bonus sono letteralmente schizzate verso l’alto, trainando in effetti anche la ripresa economica.

Solo negli ultimi mesi le richieste per l’apertura dei cantieri sono passate dalle 24.503 di fine giugno alle 37.128.

I dati sono riportati nell’ultimo aggiornamento agostano di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

I dati sono il risultato di un progressivo avanzamento del numero dei cantieri che produce effetti economici notevoli.

Da questi ultimi dati osserviamo che il valore degli interventi da 3,5 miliardi di euro si è attestato ai 5,68 di fine agosto.

Quindi il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è il 68,8%, e si quantifica in 3,91 miliardi.

Quest’ultima, sicuramente è una misura che sta spingendo molto il settore edilizio, ma che ad oggi costa allo Stato oltre 6,2 miliardi di euro.

Superbonus 110% semplificato con la Cila.

L’agevolazione in questione, si suddivide in due tipologie di interventi:

il super ecobonus che agevola i lavori di efficientamento energetico, e il super sismabonus che incentiva quelli di adeguamento antisismico.

L’aiuto economico consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute.

Lo scopo di prolungare questa misura è, oltre a rendere più snelle le procedure e tutta la parte di burocrazia relativa alla legittimità degli edifici,

quella di allargare il beneficio della detrazione massima a nuove tipologie di immobili, nonché il raggiungimento degli obiettivi relativi al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni di CO2.

Da sottolineare che l’alto numero delle richieste per il superbonus è favorito dalle misure di semplificazione delle pratiche burocratiche per avere lo sgravio sui lavori.

Adesso appare più semplice richiedere e utilizzare lo sgravio.

L’ottenimento dell’agevolazione, grazie ai ritocchi contenuti in un emendamento del decreto Semplificazioni approvato dal governo diventa più semplice.

Cosa cambia con le nuove misure.

Per procedere con la richiesta basta una semplice “Cila” o “CilaS” (Cila-Superbonus), cioè la comunicazione di inizio lavori, e non la “Scia” (la segnalazione certificata di inizio attività).

Quindi potrebbe essere una svolta importante, basta un documento semplificato e un numero ridotto di informazioni richieste in fase di compilazione.

Per quanto riguarda le opere di “edilizia libera” nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento,

mentre in caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori come integrazione della stessa Cila.

A conclusione dei lavori non è infine richiesta la segnalazione certificata di inizio attività.

Le novità sui cappotti termici e i pannelli.

È ufficiale: eliminato l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica sia in caso di superbonus 110% sia in caso di sismabonus per opere di intervento strutturale, come per esempio il rifacimento del tetto o del solaio o delle scale.

Quindi, la modifica libera i professionisti e i cittadini da numerosi passaggi burocratico-amministrativi.

Altre novità che riguardano le agevolazioni.

Le modifiche del ‘superbonus’ riguardano anche il cappotto termico e il cordolo anti-sismico: d’ora in avanti, andranno in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge.

Per quanto riguarda i tetti fotovoltaici è chiarito che si potranno installare i pannelli anche nei centri storici.

Proprio i pannelli potranno essere disposti nelle “zone A” che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968,

purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, che non snaturino il paesaggio.

Novità per chi acquista un immobile.

I possibili acquirenti di abitazioni oggetto di interventi di ristrutturazione al 110% potranno pagare l’imposta di registro che sarà ridotta del 2%.

Inoltre gli stessi avranno trenta mesi e non più diciotto per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile.

