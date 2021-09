Catania-Turris 3-4, etnei sconfitti in casa. Nonostante l’impegno massimo, l’attacco dei ragazzi di Baldini non si rivela efficace per ristabilire gli equilibri.

Catania-Turris 3-4, etnei sconfitti in casa. Delusione della squadra catanese. La compagine esce sconfitta con gran rammarico nella gara casalinga.

Primo tempo. L’inizio di gara vede il Catania subito in attacco. Infatti, la squadra trova subito il vantaggio con Moro che in area di rigore si gira di scatto e trasforma un gran tiro in gol.

Dopo poco il pareggio della Turris, Ropolo perde il pallone e Giannone ne approfitta bucando la rete dei padroni di casa.

Russini agitato si becca due cartellini gialli ed è costretto ad abbandonare la squadra. Il Catania giù di morale e resta in campo con 10 uomini.

La Turris sfrutta la situazione e si fa sempre più pericolosa, approfittando del momento passa in vantaggio con Leonetti prima del termine della gara.

Nel secondo tempo, In campo Sipos e Greco, Biondi già in gara nel primo tempo. Turris sempre in avanti e riesce a bucare una difesa quasi inesistente.

Nel corso della ripresa va ancora in goal la squadra di Caneo, sfruttando l’asse Leonetti-Santaniello.

Il Catania con molto sforzo reagisce e, dagli undici metri segna Moro, ma resta una buona azione che non trova seguito.

Gli ospiti sempre in avanti chiudono definitivamente la partita realizzando il punteggio che li porta in vantaggio 2 a 4.

Infatti, Esempio passa velocemente in avanti eludendo la difesa, si inserisce con i tempi giusti e spara il pallone in rete, da evidenziare il buon assist di Loreto.

La ripresa termina con una sonora sconfitta per i padroni di casa 3-4, che inficia ancor di più la posizione in classifica degli etnei.

Il recente punto conquistato nel discusso posticipo contro il Catanzaro non soddisfa mister Baldini e la sua squadra.

L’allenatore cerca adesso di correre ai ripari per correggere l’inizio di stagione iniziata un pò sottotono.

Ancora una sconfitta consecutiva per il Catania in casa che si piega con un 3-4 contro la Turris, che vince per la prima volta nella sua storia al Massimino di Catania.

I rossoazzurri reclamano aspramente per le decisioni del direttore di gara, autore di una prestazione che sotto certi aspetti si può definire rivedibile.

Il Catania pecca in difesa e subisce gli attacchi ben mirati degli ospiti che riescono a penetrare ben 4 volte la protezione etnea.

La sfida nello stadio Massimino termina 3 a 4. Sono 4 i punti in classifica degli etnei, in attesa della penalizzazione.

7′, 56′ rig. Moro, 82′ Biondi-9′ Giannone, 45’+2 Leonetti, 53′ Santaniello, 66′ Esempio

IL TABELLINO

CATANIA (3-4-2-1):

Sala; Ercolani, Monteagudo, Ropolo (39′ Biondi); Calapai, Maldonado, Provenzano (46′ Greco), Zanchi (68′ Pinto); Russini, Russotto (46′ Sipos); Moro (76′ Rosaia).

A disp.: Stancampiano, Coriolano, Claiton, Pino, Frisenna, Cataldi, Izco. All. Baldini.

TURRIS (3-4-3):

Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Tascone (61′ Franco), Bordo, Varutti (61′ Loreto); Giannone (70′ Di Nunzio), Santaniello (76′ Longo), Leonetti (61′ Sartore).

A disp.: Abagnale, Giofré, Zanoni, Iglio, Palmucci, Pavone, Finardi. All. Caneo.

ARBITRO:

Nicolini di Brescia (Feraboli-Pressato).

MARCATORI:

7′, 56′ rig. Moro, 9′ Giannone, 45’+2 Leonetti, 53′ Santaniello, 66′ Esempio, 82′ Biondi

NOTE:

ammoniti Russini, Greco, Calapai, Pinto, Maldonado, Di Nunzio, Biondi. Espulso al 37′ Russini per doppia ammonizione.