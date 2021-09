Catanzaro-Catania 1-1, buon pareggio. Il Catania in equilibrio al Ceravolo contro il Catanzaro al termine di una gara combattuta e disputata con grinta dai ragazzi di Baldini.

Catanzaro-Catania 1-1, buon pareggio

Catanzaro-Catania 1-1, buon pareggio. Il Catania tutto sommato, esce dal “Ceravolo” di Catanzaro con un buon risultato e porta a casa un punto.

La partita disputata si può definire buon livello, ma a tratti viziata da episodi discussi a livello arbitrale.

Rigore per un fallo di mani (controverso) di Calapai appena fuori dall’area di rigore, sanzionato dalla terna arbitrale con la massima punizione.

Nel secondo tempo un fallo intenzionale di Carlini su Greco, cartellino giallo. Poi infrazione di mani commessa da Greco e non veduta.

Dopo i primi dieci minuti di gioco arriva Il gol di Russini su calcio piazzato. Ceccarelli fuori per infortunio, in campo lo sostituisce Piccolo dall’inizio.

Buona la posizione di Greco assegnata da Baldini. E’ quella ricoperta dal calciatore nell’ex Roma che ha infastidito non poco i calabresi.

Prima del calcio di rigore trasformato da Carlini il Catania realizza un buon gioco dando filo da torcere agli avversari e creando molti pericoli.

Buon gioco dei ragazzi etnei in ripartenza che lasciano intravedere i presupposti per offendere gli avversari.

Ecco il gol dal dischetto che elettrizza il Catanzaro, il quale, sempre con un buon gioco non riesce, nonostante il secondo tempo giocato sempre in avanti a trovare gli spunti giusti per segnare.

Gli etnei di Baldini calano nel gioco e negli spunti gli ultimi 45 minuti della ripresa, ma restano vigili sino al termine della gara.

Rossoazzurri molto attenti al gioco e talvolta incisivi, portano a casa un punto contro una squadra ostica e determinata a vincere dopo tre pareggi.

Dopo Catania-Catanzaro gli etnei si preparano a una doppia sfida contro Turris e Picerno che potrebbe fruttare loro due risultati positivi.

TABELLINO CATANZARO-CATANIA 1-1 (Russini 11, Carlini rig. 20′)

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Bearzotti, Verna, Risolo, Carlini, Porcino; Bombagi; Vazquez.

In panchina: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Gatti, Cinelli, Welbeck, Vandeputte, Ortisi, Tentardini, Cianci, Curiale. Allenatore Calabro

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Zanchi; Greco, Maldonado, Provenzano; Piccolo, Moro, Russini.

In panchina: Stancampiano, Pino, Ropolo, Claiton, Albertini, Pinto, Izco, Cataldi, Rosaia, Biondi, Sipos, Russotto. Allenatore Baldini

ARBITRO: Di Graci (Como)

Assistenti: Thomas Miniutti (Maniago) e Rosario Caso (Nocera Inferiore)

Quarto uomo: Marco Russo (Torre Annunziata)