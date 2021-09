Artogether allo Spazio Macos di Messina - interviste. Artisti e opere together sotto il segno dell’arte nella collettiva ARTogether conclusa con grande riscontro di pubblico.

Artogether allo Spazio Macos di Messina – interviste

Artogether allo Spazio Macos di Messina – interviste. Dal 18 al 27 settembre lo Spazio Macos, la galleria d’arte incastonata nella storica Via Cardines a Messina, ha ospitato la mostra collettiva “ARTogether” curata da Mamy Costa.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Presidente dell’Ass. Apat, dr. Carmelo Briante e impreziosita dalla performance musicale delle giovani artiste Chiara Spadaro e Miriam Romano all’arpa.

Entrambe studentesse del Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” e premiate da Spazio Macos con il “Premio al Giovane Talento”.

Inoltre, gli artisti Giovanni Gatto e Sabrina Faustini sono stati premiati con il Primo Premio ex equo per la recente mostra SET ME FREE.

Mamy Costa ha presentato l’evento come una mostra che riunisce sei artisti con

“il piacere di esporre insieme opere astratte che si amalgamano bene ad opere di figurativo”.

La collettiva ha proposto figurativo e informale in olio su tela, acrilico, tecnica mista, materico e matite.

Artisti e opere together sotto il segno dell’arte.

Tra le opere esposte si nota una tela evocatrice di un volto idoneo a rappresentare la forza unificatrice dell’arte che sprigiona bellezza, stupore e salvezza, amalgamando colori e tracciando forme.

In questo modo ciascuno si affaccia sui luoghi dell’anima, tanto immaginari nel pensiero che si muove sulla tela, quanto reali nel cammino che si scopre in vita.

Qual è questo volto? È Alda Merini, dipinta da Giovanna Rocca.

La poetessa ci ha lasciato questi versi rivolti alle parole dette con la pittura:

Ci sono pittori che scrivono con le rime

e disegnano foreste entro cui

vanno a vivere con i loro amori.

Si contentano di un solo pensiero,

lo vestono di rubini e

credono che sia un re.

I poeti non credono alle date,

credono che la loro storia cominci

dalla presenza.

(da L’anima innamorata)

I pittori sono come i poeti, perché credono che la loro storia cominci dalla presenza di un’emozione.

Abbiamo rivolto qualche domanda agli artisti per comprendere come sia cominciata la loro storia di artista.

Curiosità, passione oppure desiderio di esprimersi con l’arte: da quale tra queste circostanze è derivato il suo “fare pittura” e come sceglie la tematica o soggetto da dipingere?

Cosa caratterizza la tecnica e il suo stile?

L’arte è un linguaggio trasversale e unitario: quale tela esposta ritiene meglio rappresentativa il “fare arte insieme” o semplicemente ARTogether?

Victor Siracusano, nativo della Colombia, che vive a Messina, ha risposto:

La mia è un’arte caratterizzata dal fatto che cambio sempre tecnica e supporto sul quale dipingo, perché mi piace molto sperimentare cose nuove che la natura o il mondo dell’arte ha da offrirmi ogni giorno.

La mia è proprio una vera passione e desiderio di esprimermi laddove non riesco con le parole. A me piace proprio mettere le mani nel colore, toccarlo e pasticciarlo un po’ a modo mio. Scelgo le tematiche sentendo e leggendo le notizie da tutto il mondo.

Come ad esempio la violenza sulle donne.

Siracusano ha aggiunto:

Nella collettiva ARTogether ho esposto un quadro che rappresenta l’albero: simbolo di speranza e di resistenza.

Mi piace molto esprimere la natura in tutte le sue forme e colori.

In questo periodo sto sperimentando la tecnica della fluid painting su taglieri piccoli e grandi, ora esposti nei locali dello Spazio Macos.

Ritengo che proprio l’albero rappresenti meglio il “fare arte insieme”.

Il mio è uno stile tramite il quale trasporto il colore verso varie direzioni.

A volte lo maneggio e a volte faccio fare il suo corso.

Riesco ad esprimere tutto me stesso con le mie fragilità e debolezze attraverso l’arte.

Per me è una vera terapia diretta al cuore.

Giovanna Rocca di Lamezia Terme ha risposto:

La pittura entra a fare parte della mia vita dall’inizio della pandemia, momento storico che ha cambiato un po’la vita di tutti noi.

Mi è sempre piaciuto disegnare fin da bambina, ma non ho seguito l’insegnamento artistico.

Pertanto sono un po’ autodidatta.

Mi appassiona il genere figurativo ed anche astratto.

Amo dipingere soprattutto donne e volti.

Uso anche la tecnica del fluid painting e scelgo il soggetto da ritrarre in base al mio stato d’animo.

Giovy Rocca continua:

Dipingo ciò che mi colpisce particolarmente.

Quindi osservo molto e mi giudico un’emotiva realista.

Infatti, quello che m’ispira è l’emozione suggerita da un’immagine, da un volto, da ciò che mi circonda.

Dipingendo, esprimo me stessa e contemporaneamente esploro me stessa, cercando tecniche di espressione sempre più vicine a me.

Tra le tele esposte nella galleria Spazio Macos attualmente ritengo che la più rappresentativa del “fare arte insieme” sia l’opera titolata “Frida Kahlo la donna che dipingeva i fiori per non farli morire”.

Infatti ha sul capo moltissimi fiori diversi e variamente colorati.

Ogni fiore si distingue per il profumo, significato e simbolo.

Si può fare arte insieme anche se con tecniche diverse e stili personali.

Ritengo che l’arte è unica e nello stesso tempo è per tutti.

Questo il punto di vita di Sabrina Faustini di Roma:

La passione per il disegno e poi per la pittura sono state l’input che mi hanno avvicinato al mondo dell’arte.

Le tematiche mi vengono suggerite dalla realtà che mi circonda, fra le quali: la nascita, la vita, la violenza sulle donne e, di recente, l’ambiente e il surriscaldamento del pianeta.

La mia tecnica è legata all’uso della materia della malta, di sabbie e colle che con i colori, protagonisti assoluti, rendono il mio stile molto riconoscibile e solare.

Faustini conclude:

Sicuramente il trittico dedicato alla vita, titolato “Impollinazioni”, vuole essere di buon augurio per il nostro futuro.

La zolla di terra che accoglie in un abbraccio il seme nel suo ventre materno ne è la prova.

Così Giusy Marra, nativa di Reggio Calabria, che vive a Melbourne, ha risposto:

Il mio fare pittura è scaturito innanzitutto dalla passione.

Ma il dipingere mi consente di esprimere le emozioni che a volte sono così forti e violente che non trovo altro modo per esprimere.

La mia tecnica – seppure ancora da definire – è caratterizzata dal desiderio di sperimentare.

Amo dipingere con le dita e credo che ne farò una tecnica personale.

Infine, Giusy Marra aggiunge:

Penso che tutte le opere esposte nella collettiva ARTogether rappresentino in qualche modo il “fare arte insieme”.

L’arte è soggettiva ma ha in comune con artisti ed estimatori esattamente la necessità di condividerla con il mondo intero.

Dalle risposte degli artisti e avvertendo come l’arte di Giovanni Gatto sia in progress oppure come la mescolanza di materiali con pigmenti sperimentata da Giuseppe La Rosa possa assumere la forza espressiva di un’alchimia;

allora sembra sentirsi l’eco dei versi di Alda Merini: ci sono pittori che scrivono con le rime, così da e riversare sulla tela emozioni che rimbalzano agli spettatori.