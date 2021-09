Marchio Bellininfest conteso, Regione accusata di plagio. La replica dell’assessore rgionale Messina: «Programma rimane inalterato».

Marchio Bellininfest conteso, Regione accusata di plagio. In merito alla questione del nome e del marchio ‘Bellininfest’,

gli avvocati Giacomo Augenti e Luigi Fortunato a tutela del Bellini Festival avevano presentato un ricorso d’urgenza.

Si tratta della manifestazione fondata a Catania nel 2009 da Enrico Castiglione e da allora sempre svolta ogni anno nella città natale di Vincenzo Bellini (con anteprime a Taormina).

In merito alla questione il Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza cautelare dichiarando illegittimo il nome della manifestazione “Bellininfest”.

L’evento promosso da quest’anno dalla Regione Siciliana e precisamente dall’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo è in corso.

Il Tribunale di Palermo ha emesso il provvedimento ordinando il ritiro immediato di tutti i materiali promozionali e divulgativi e inibendone ogni tipo di utilizzo.

L’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina, dopo che il Tribunale di Palermo, su ricorso del Bellini Festival si è pronunciato precisa:

«La Regione Siciliana e l’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo confermano l’impegno nella promozione della figura e delle opere di Vincenzo Bellini, genio della lirica e tra i massimi compositori mondiali».

Il giudice Rachele Monfredi della quinta sezione civile specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo scrive:

«Nel caso di specie le differenze tra il marchio utilizzato dalla regione e quello registrato da Castiglione e da quest’ultimo utilizzato per oltre dieci anni sono minime, quasi impercettibili dal punto di vista fonetico».

In merito l’assessore regionale Messina commenta:

«La querelle giudiziaria, intentata da un privato cittadino con l’esclusiva finalità dello sfruttamento del nome del Cigno catanese e,

conseguentemente di un logo vedrà doverosa, e speriamo rapida, definizione nelle sedi opportune,

anche alla luce della imminente opposizione, avverso all’ordinanza del Tribunale, che l’Amministrazione è pronta a presentare».

Aggiunge l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo:

«Nelle more, e in ossequio a quanto il Tribunale ha ritenuto di disporre, l’assessorato provvederà al ritiro del nome ‘BellininFest’,

dal materiale divulgativo e promozionale dove è presente il logo, lasciando inalterato il ricco programma dell’evento in onore del Cigno».

Continua l’assessore:

«Si tiene difatti a precisare che nulla oppone il Giudice sullo svolgimento della manifestazione, ma limita esclusivamente l’uso del nome dell’evento».

«Non sarà certamente un logo a limitare l’azione di promozione culturale della Sicilia e di Vincenzo Bellini voluta dalla Regione Siciliana».

Messina evidenzia:

«Il BellininFest che ha ricevuto plauso e unanimi consensi a livello internazionale, e il cui ricco calendario contempla appuntamenti musicali, operistici, sinfonici e cameristici, unitamente a incontri di carattere scientifico,

non subirà dunque alcuna modifica e, domani sera, al Teatro Massimo Bellini, andrà in scena regolarmente ‘Norma, che sarà trasmesso in diretta da Rai5».

Infine l’assessore conclude:

«Nell’auspicare la più rapida risoluzione della vicenda siamo fiduciosi che venga riconosciuta la legittimità dell’azione della Regione, che opera nell’esclusivo interesse della collettività,

e della Cultura e nella convinzione che il nome, le opere, la musica del grande compositore catanese siano patrimonio, non di singoli individui ma del mondo intero».