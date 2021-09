Covid in Sicilia, 414 nuovi casi e 18 morti. I tamponi rapidi e molecolari sono 17.969. Catania sempre prima per contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 414 nuovi casi e 18 morti

Covid in Sicilia, 414 nuovi casi e 18 morti. I contagiati ieri erano 492. I tamponi rapidi e molecolari sono 17.969. Diminuisce il tasso di positività al 2,3% (ieri 2,7%).

La Sicilia è terza in Italia per numero di contagi dietro a Veneto 509 e Lombardia 450.

In ospedale i ricoveri ordinari per Covid sono 604 (40 meno di ieri), in terapia intensiva 92 (+2). I dimessi/guariti sono 1.602.

Il numero dei decessi sale a 6.741 (18 in più di ieri), ma i morti risalgono ancora ai giorni precedenti, così come comunicato dalla Regione:

6 si riferiscono al 21 settembre, 6 al 20 settembre, 2 al 18 settembre, 2 al 17 settembre, uno al 16 settembre, uno al 25 dicembre 2020.

Ecco i contagiati giornalieri suddivisi per provincia:

Catania 113; Siracusa 90; Palermo 77; Ragusa 41; Agrigento 29; Trapani 26; Enna 16; Messina 11 e Caltanissetta 11.

In Italia calano i contagi giornalieri.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 3.970 (ieri erano 3.377).

Le vittime in un giorno sono 67, lo stesso numero di ieri. I tamponi molecolari e antigenici sono 292.872 (ieri 330.275).

Il tasso di positività è 1,4%, in lieve crescita rispetto a ieri (1%).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 516, con un calo di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.796, 141 meno di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono complessivamente 4.645.853, i morti 130.488.

Dimessi e guariti sono invece 4.408.806, con un incremento di 6.850 rispetto a ieri. I positivi attuali sono 106.559, con un calo di 2.954 casi nelle ultime 24 ore.