Classifica incapaci di amministrare, 8 città siciliane. Incapaci di amministrare la cosa pubblica e quantomeno distratti sulla digitalizzazione.

Digitalizzazione per la quale si spende molto al Sud perché è fra gli obiettivi del Pnrr, ma con risultati insufficienti.

I comuni siciliani appaiono tutti in fondo alla classifica redatta dalla Fondazione Etica e pubblicata stamane dal Corriere della Sera. Agrigento è ultima in Italia.

Le città di Reggio Emilia e Bologna guidano la classifica italiana seguite da altre capoluoghi del Nord che si trovano in Emilia.

Sono ben otto su nove I capoluoghi siciliani in fondo alla classifica.

Ultima è Agrigento con soli 14 punti su 100 (in testa si arriva fra 77 e 73 punti) e, secondo le valutazioni di Fondazione Etica, la città è a teorico rischio fallimento in tutti i settori.

Lo studio considera disamministrate le città sotto i 40 punti. Otto di queste sono siciliane.

La ‘disamministrazione’ al governo dei capoluoghi è valutata tale sotto i 40 punti e sono ben 39 le città che si collocano in questa condizione.

Ultima come segnalato è Agrigento con 14 punti, Catania ne conta solo 28 e Messina appena 31.

La classifica del ‘fallimento’ delle amministrazioni siciliane continua con i 32 punti di Siracusa, i 33 di Caltanissetta, i 34 di Trapani ed Enna.

Meglio, si fa per dire, Palermo con 38 punti che resta nell’area critica della ‘disamministrazione’.

Secondo la Fondazione Etica, delle siciliane, Ragusa riesce a salvarsi ma non riesce a entrare nella classifica delle migliori restando sotto i 50 punti

La classifica di Fondazione Etica è stilata usando sei parametri di riferimento ai quali è assegnato un punteggio per ciascun settore, come a esempio:

il bilancio, la governance generale della città, il personale, gli appalti, l’ambiente e i servizi ai cittadini. In quest’ultima sezione appare il report sulla digitalizzazione.

La digitalizzazione in Sicilia

Nelle città siciliane non è previsto quasi mai un responsabile e un ufficio per la digitalizzazione. Intanto, la spesa maggiore investita al sud in questo settore si registra con Messina e Trapani fra le prime 15.

I servizi digitali resi nell’isola, restano ovunque insufficienti.