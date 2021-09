Catania-Bari 1-2, nonostante l’impegno etnei non riescono. Nella quarta giornata di campionato, etnei battuti nei minuti di recupero.

Catania-Bari 1-2, nonostante l’impegno etnei non riescono. Nella quarta giornata di campionato, etnei battuti al Massimino di Catania.

Una partita controllata per la maggior parte del tempo dai pugliesi. Dopo il vantaggio di Terranova al 52mo, il pareggio di Moro 70mo poi la rete che vale tre punti di Simeri.

Il match segnato dal caldo si è protratto con ritmi contenuti.

Nel primo tempo, al 18mo lancio lungo per Cheddira, che colpisce di sinistro e Stancampiano respinge.

Negli ultimi minuti del primo tempo la richiesta di un calcio di rigore su Antenucci scatena trambusto tra i calciatori.

Spinte e battibecchi tra i calciatori causano qualche minuto di tensione e a causa del cattivo comportamento vengono ammoniti Calapai, Scavone e Pinto.

Nella ripresa i baresi partono all’attacco e si spingono avanti con ottime prestazioni e velocità.

Al 50mo una occasione per Terranova che si gira e impatta al volo una semirovesciata velocissima costringendo Stancampiano a mettere la palla in calcio d’angolo.

Ancora Terranova ci prova e trova il gol dello 0 a 1, grazie a un preciso colpo di testa viola la rete dei rossoazzurri.

Il Bari ha diverse opportunità in contropiede e puntualmente vengono gestite nel peggiore dei modi.

Gli etnei non brillano ma cercano di arginare gli ospiti come possono. Il pareggio del Catania arriva al 70mo con un potente colpo di testa di Moro, palo e va dentro.

Allo scadere, del 94minuto, è ancora Simeri che buca la rete di Stancampiano e sancisce la vittoria 1-2.

Il giocatore sfrutta un cross dalla destra, poi di testa centra l’angolino della porta degli etnei.

Il Catania avrebbe meritato almeno il pareggio contro la forte compagine barese, ma un clamoroso errore negli ultimi istanti di recupero condanna la squadra di Baldini.

Terza vittoria di fila per il Bari che festeggia, non così per il Catania che perde ancora una volta l’occasione di portarsi su nella classifica.

Catania-Bari 1-2: 71′ Moro-53′ Terranova, 94′ Simeri

IL TABELLINO

CATANIA (4-3-2-1):

Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto (81′ Ropolo); Rosaia (57′ Piccolo), Maldonado, Provenzano (74′ Greco); Ceccarelli (74′ Russini), Russotto; Sipos (57′ Moro).

A disp.: Sala, Albertini, Zanchi, Pino, Izco, Biondi, Cataldi. All. Baldini.

BARI (4-3-1-2):

Frattali; Belli (85′ Pucino), Terranova, Di Cesare, Ricci; Bianco (11′ Scavone), Maita, Mallamo; Botta (85′ Simeri); Cheddira (85′ Paponi), Antenucci (69′ Marras).

A disp.: Polverino, Gigliotti, Celiento, Mazzotta, Lollo, Di Gennaro, D’Errico. All. Mignani.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto (Salvalaglio-Vitali).

MARCATORI: 53′ Terranova, 71′ Moro, 94′ Simeri NOTE: ammoniti Calapai, Scavone, Pinto, Monteagudo, Ricci, Botta, Russotto, Maita e Di Cesare.

Giada Pagliari