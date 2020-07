Coronavirus in Sicilia, un nuovo caso. Un solo nuovo contagio nelle ultime 24 ore. Sono 123 le persone attualmente positive nell’Isola.

Coronavirus in Sicilia, un nuovo caso. Registrato un nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Il covid-19 prosegue con lentezza nell’isola facendo registrare numeri che fanno ben sperare.

Le persone ricoverate in totale sono sei (nessuna in terapia intensiva) e 117 le persone in isolamento domiciliare (-1).

I decessi restano fermi a 283, mentre gli attuali positivi sono 123.

Sono invece 188 i nuovi contagiati da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 276 di ieri (-88).

Le vittime sono 7 (4 in Lombardia), contro le 12 di ieri. I casi totali salgono a 242.827, i morti a 34.945.

Dei nuovi contagiati 67 sono in Lombardia (35,6%) e 47 in Emilia Romagna.

Le regioni senza nuovi casi sono Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise. Sono stati effettuati 45.931 tamponi, in calo rispetto a ieri (47.953).

I malati in terapia intensiva salgono a 67, due più di ieri, entrambi in Lombardia.

Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 826 (-18), quelli in isolamento domiciliare sono 12.410 (-109).

Le persone positive al Covid sono complessivamente 13.303 (-125). I guariti sono 194.579 (+306).