Esplode bombola ad Adrano, grave 27enne. La violenta esplosione provocata da una bombola del gas è avvenuto la scorsa notte.

La deflagrazione ha distrutto un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Vittorio Emanuele ad Adrano comune in provincia di Catania.

Due i feriti, entrambi extracomunitari.

Un 27enne è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco e trasportato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 40% del corpo ed è stato trattato in urgenza dagli specialisti del Centro Grandi Ustionati, diretto dal dottor Rosario Ranno.

Durante la notte il ferito è stato trasferito nel reparto di rianimazione dove attualmente si trova in condizioni gravi, intubato, con prognosi riservata.

L’altra persona soccorsa dai sanitari del 118 trasportata in ospedale.

Sul luogo dello scoppio sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e Adrano, il 118, Polizia di Stato, carabinieri, Polizia municipale, operai dell’Enel e della ditta del gas.

Sul luogo del disastro è arrivato anche il sindaco di Adrano Fabio Mancuso. I vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni soccorso poco dopo le 4 di stamane.

L’intero stabile, ha un’ala della struttura anche su via Archimede sottoposto alle verifiche del caso per accertarne la staticità.

Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, la causa dell’esplosione è la deflagrazione innescata da una miscela di aria e gas formata a seguito della perdita della bombola.

I resti della bombola recuperati sotto le macerie dai pompieri.

L’esplosione ha anche causato il crollo di parte dell’edificio, che i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile.

Sono in corso più accurate verifiche che stabiliranno finalizzate al ripristino delle originarie condizioni di stabilità.

I controlli si sono estese anche ad alcuni edifici adiacenti e a un negozio sottostante, che hanno subito danni.

Via Archimede rimane interdetta al traffico per il rischio di caduta di elementi strutturali. La Polizia di Stato ha sequestrato i luoghi per consentire ulteriori accertamenti tecnici.