Governo accelera iter per il ponte sullo stretto. Ponte sullo stretto di Messina, possibile aumento di capitale di Rfi e Anas per partecipare alla società.

Governo accelera iter per il ponte sullo stretto

Governo accelera iter per il ponte sullo stretto. Si velocizzano le procedure per il ponte sullo Stretto di Messina.

Nell’ultima bozza della manovra del governo nazionale è prevista la riattivazione della società “Ponte Stretto Spa”.

Non solo, vi è anche la possibilità per Rfi e Anas di un aumento di capitale fino a 50 milioni complessivi per la partecipazione alla società.

Sospesi i contenziosi in corso con la società.

Dall’entrata in vigore della legge:

«sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera.

Entro 30 giorni la Società Stretto di Messina sottoscriverà l’integrale rinuncia al contenzioso:

«a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa».

Così la storia infinita del ponte, sembrerebbe arricchirsi di un nuovo capitolo.

Nella manovra di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri lunedì 21 novembre, la società pubblica incaricata del progetto è stata riattivata.

Nel documento del governo, si legge, la società in oggetto, costituita nel 1981, messa in liquidazione nel 2013:

«Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina Spa attualmente in liquidazione», fino ad oggi, senza che i lavori siano mai iniziati.

Il ponte è già costato 300 milioni di euro.

Altri 324 milioni restano in ballo per il contenzioso con cui la società, posta in liquidazione, ha chiesto il maxi risarcimento al ministero delle Infrastrutture.

Dicastero dove oggi siede il leader della Laga, Matteo Salvini che considera l’imponente opera una questione prioritaria.