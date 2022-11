Catania-Canicattì 3-0, segnano Rizzo e Jefferson. I catanesi si impongono contro il Canicattì. A segno Rizzo con doppietta di Jefferson.

Catania-Canicattì 3-0, segnano Rizzo e Jefferson. Il Catania torna a vincere al Massimino e conquista tre punti importantissimi in chiave classifica e per il morale in vista della sfida contro il Lamezia di domenica prossima.

La gara è la decima e diventa ancora più importante considerato che le due immediate inseguitrici, Vibonese e Lamezia, si dividono la posta in palio.

Inizio impetuoso da parte di entrambe le formazioni, intensità e scambi veloci con un primo tentativo da parte del Canicattì con Sidibe che tira alto sulla traversa.

La prima occasione del match però a firma del Catania e si svolge al 12’esimo minuto con Vitale che sugli sviluppi di angolo aggancia e spedisce fuori anticipando anche Rapisarda.

I rossoazzurri pressano e spingono in avanti.

L’occasione più netta si manifesta al 21’esimo minuto con il rigore sbagliato da Lodi con un tiro centrale, non è da lui, non riesce a trafiggere la porta di Scuffia che respinge con i piedi.

I catanesi non si perdono d’animo e continuano a sferrare attacchi ma con confusione in fase di realizzazione.

Al 30’esimo minuto Rizzo da fuori area impegna seriamente Scuffia che compie una prodezza e per l’occasione diventa il salvatore della sua squadra.

La risposta del Canicattì arriva alla mezzora grazie a una fuga sulla sinistra di Iezzi con il cross girato sul fondo da Manfrè.

Le due squadre in campo si affrontano per un pò senza grandi risultati.

Sul finire del primo tempo un calcio ben piazzato sblocca il risultato: Rizzo spinge in rete la sfera dopo un rimpallo e proprio la traversa gli regala un tap facilissimo.

Nel secondo tempo il Catania spinge ancora per trovare il raddoppio che avviene grazie al solito gol dalla panchina firmato da Jefferson che spinge in rete uno splendido assist di Russotto, dopo la spinta centrale di Palermo.

Dopo dieci minuti è ancora Jefferson che firma il terzo goal grazie a un colpo di testa perfetto sul palo lungo, agganciando alla perfezione l’assist di Rapisarda.

CATANIA 4-3-3: Bethers, Rapisarda (Somma), Castellini, Lorenzini, Boccia, Vitale, Lodi (Palermo), Rizzo, Sarno (Giovinco), De Luca (Russotto), Sarao (Jefferson) All. Zeoli A disp.: Groaz; Lubishtani; Pedicone; Forchignone

CANICATTI’ 4-3-3: Scuffia, Di Mercurio, Pettinato, Conti, Tedesco, Cardinale (Scalisi), Privitera (Sinatra), Sidibe (Fuschi), Scopelliti, Manfrè (Corrado), Iezzi (Licciardello) All. Bonfatto A disp.: Amata, Russo, Bozzanga, Santapaola

MARCATORI: 45′ Rizzo; 66′ – 73′ Jefferson

AMMONITI: Privitera, Sidibe, Lodi, Boccia

NOTE: 14.850 persone a colorare un Massimino. Al 21′ Lodi (Cat) sbaglia rigore