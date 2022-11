Scomparsa nel traghetto, si cerca 20enne. Non si trova la giovane che si è allontanata dalla cabina. Forse suicidio per amore.

Scomparsa nel traghetto, si cerca 20enne. La giovane avrebbe affidato a un messaggio inviato a un ragazzo al quale era interessata la decisione di farla finita.

La ragazza 20 anni, di origini palermitana, ma residente a Codogno, scomparsa durante il viaggio su una nave Gnv da Genova a Palermo.

La giovane si recava con il fratello, che è sotto choc, dalla nonna a Palermo.

Il messaggino, scritto col cellulare, in cui chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere non è mai partito dal telefono.

La ventenne avrebbe avuto una delusione amorosa.

Il particolare è ormai quasi certo che la ragazza si sia suicidata lanciandosi dal traghetto. Il fratello di 16 anni ha dato l’allarme ieri mattina perché al risveglio non ha trovato la sorella in cabina.

la nave era partita da Genova giovedì sera per poi arrivare nel capoluogo siciliano ieri sera. Dopo il controllo sul traghetto ora sono in corso le ricerche in mare.

Le forze dell’ordine sono a lavoro per controllare anche le poche immagini delle telecamere del traghetto.

Il fratello della giovane poco dopo le ore 7,30 della mattina di venerdì ha lanciato l’allarme avvertendo traumatizzato che la sorella non era più nella cabina.

Subito il personale della nave ha iniziato le ricerche. Indagini che poi sono proseguite per tutta la notte fino all’attracco nel porto di Palermo.

Controllate tutte le vetture presenti nel traghetto.

la nave ispezionata centimetro per centimetro anche con i cani, in ogni angolo compresi tutti i passeggeri presenti. Non sembra siano presenti telecamere nel traghetto.

Alle ricerche hanno preso parte gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e il personale della capitaneria di porto.

In merito alle ipotesi la giovane è spartita mentre la nave era in transito nella zona di Livorno, e già in quel tratto di mare sono iniziate le ricerche da questa mattina.

Le indagini per fare luce sul caso sono condotte dalla squadra mobile.