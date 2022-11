Tutti in piazza a Palermo contro il caro bollette. In migliaia protestano fra le strade di Palermo. I manifestanti: «si rischia di chiudere».

Tutti in piazza a Palermo contro il caro bollette. Stamane le strade del centro di Palermo piene. Alla protesta, associazioni di categoria, sindaci, pensionati e studenti: tutti presenti.

Tutte le categorie tra la folla che ha riempito strade e piazze. Uniti contro un problema che preoccupa sempre di più: il caro bollette.

Le soluzioni attualmente proposte dalla politica non hanno portato ancora a nulla.

Il prezzo di luce e gas continua ad alzarsi, a volte insostenibili per piccole e medie imprese, costrette di conseguenza chiudere i negozi.

Aumenti potrebbero travolgere anche gli enti locali, pressati da super bollette riguardanti principalmente le scuole e i pubblici uffici.

Famiglie, già fiaccate da un’inflazione galoppante.

Motivo per il quale migliaia di persone hanno sfilato per le strade del capoluogo siciliano.

Una giornata di protesta alla quale seguirà un incontro fra una delegazione di manifestanti e il presidente della Regione Renato Schifani.

I manifestanti con slogan: «Pandemia energetica, si rischia di chiudere».

Una protesta a tutti gli effetti dirompente che ha coinvolto diverse categorie sociali. I manifestanti hanno stilato un elenco di sedici proposte per lenire gli effetti del caro bollette.

Il tempo passa e l’inverno si avvicina.

L’arrivo della stagione fredda comporterà, un maggiore ricorso ai riscaldamenti per famiglie e imprese.

Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia afferma:

«E’ un fenomeno sul quale puntiamo la nostra attenzione da più di un anno».

«L’insostenibilità del caro bollette colpisce indiscriminatamente imprese e famiglie, quest’ultime gravate anche dall’aumento dei prezzi al consumo».

Aggiunge il presidente della Confcommercio:

«Abbiamo presentato sedici punti programmatici che riteniamo possano essere efficenti. Riteniamo che queste proposte possano migliorare la situazione attuale».

Infine conclude Manenti:

«E’ un momento critico nel quale tutte le sigle sindacali si sono unite e hanno deciso di protestare contro questo disastro annunciato».

Pensionati considerata categoria fragile.

Riduzione del potere d’acquisto che colpisce i lavoratori, ma anche i pensionati, come evidenzia Pippo Glorioso, segretario CNA Palermo:

«I pensionati rappresentano una delle fasce più deboli».

«E’ una manifestazione democratica per far si che la Regione e il Governo nazionale puntino la loro attenzione alla risoluzione del problema caro bollette».

Conclude Glorioso:

«Chiediamo una moratoria che metta famiglie ed imprese in condizioni migliori. Siamo in una fase delicata che va verso la recessione, anche a causa della riduzione del potere d’acquisto».

Anche per l’esponente di Sicindustria Alessandro Albanese attraversiamo un periodo pandemico, chiedendo soluzioni tempestive.

Evidenzia Albanese:

«Siamo qui per far rendere conto le istituzioni che bisogna fare in fretta. C’è un coinvolgimento totale».

«Non è una manifestazione contro nessuno, ma è una protesta per dire che bisogna fare presto. Le aziende sono allo stremo».

Confindustria ha voluto che si mettesse fra i punti principali la sospensione dei mutui. E’ una pandemia energetica. Le imprese o pagano le bollette o i mutui.

Per questo motivo, c’è la necessità di sospendere i mutui almeno per un paio d’anni.

In testa al corteo i sindaci siciliani.

Un lungo serpentone, partito da piazza Croci, e che ha percorso via Libertà e poi si è snodato per via Ruggero Settimo che si è concluso in piazza Verdi.

Un corteo con in testa i sindaci, colpiti dall’ondata di aumenti che ha investito il costo dell’energia.

Incrementi che riguardano scuole, uffici pubblici e servizi essenziali per i comuni, alcuni dei quali gravati da onerose procedure di riequilibrio o, peggio ancora, di dissesto.

Ad affiancare i sindaci siciliani alcuni volti noti della politica regionale. Fra questi, i deputati dell’Ars Antonello Cracolici, Roberta Schillaci e Valentina Chinnici.

Quest’ultima ha tenuto a focalizzare la propria attenzione sulla necessità di fare presto.

Spiega la Chinnici:

«Era doveroso e fondamentale essere presente a questa manifestazione. Per frenare l’incedere del caro bollette, a mio parere, deve intervenire lo Stato».

Infine conclude dicendo:

«Non si può aspettare un giorno in più. Le aziende e le famiglie sono al collasso».

A rischio tenuta dei bilanci e servizi primari.

Si tratta di un problema che preoccupa anche in vista dell’arrivo dell’inverno, soprattutto nei comuni montani.

Evidenzia Pietro Macaluso, sindaco di Petralia Soprana:

“Rivendichiamo il diritto di rimanere sul territorio madonita. Essendo comuni montani, siamo tra i primi a dover far ricorso ai riscaldamenti e, di conseguenza, ed essere esposti agli aumenti».

«Abbiamo l’esigenza che venga bloccato il prezzo dell’energia per garantire il benessere di famiglie ed imprese. Il rischio, altrimenti, è di vedere chiudere diverse attività commerciali».

Un salasso che rischia di mettere in ginocchio la tenuta contabile di diverse realtà siciliane, come sottolineato da Fabio Bongiovanni, assessore al Bilancio Comune di Trapani:

«C’è il rischio concreto che qualche Comune affondi».

Aggiunge l’assessore Bongiovanni:

«C’è una situazione paradossale in Sicilia, con diverse amministrazioni commissariate o in procedura di riequilibrio, le quali non sono riuscite a predisporre nemmeno il bilancio di previsione 2022».

«Da questo si può capire quale sia la gravità della situazione. Sul fronte delle bollette, gli aumenti influiranno sicuramente per quest’anno e per l’anno prossimo».

Conclude l’assessore al Bilancia del comune di Trapani:

«Sarà difficile chiudere i bilanci. Serve un aumento delle risorse da trasferire attraverso il fondo per le autonomie».

Presenti alla manifestazione anche gli esponenti dei sindacati Cgil e Uil Sicilia, rispettivamente Alfio Mannino e Luisella Lionti.

Spiegano i rappresentanti sindacali di Cgil e Uil Sicilia:

“C’è una Sicilia in profonda sofferenza, fatta da lavoratori e pensionati che non arrivano a fine mese per l’erosione del potere d’acquisto di stipendi e pensioni, per i rincari sulle bollette».

«Noi siamo oggi in piazza per rivendicare provvedimenti per affrontare l’emergenza ma anche politiche economiche strutturali per lo sviluppo».

Aggiungono Alfio Mannino e Luisella Lionti:

«mettere un tetto ai costi di gas ed energia elettrica, intervenire sul cuneo fiscale per un maggiore potere d’acquisto di stipendi e pensioni».

«Servono tuttavia anche nuove politiche dell’energia e dell’industria con investimenti sulle nuove filiere produttive».

Un piano simile prevede ovviamente dei costi, per fare fronte ai quali Cgil e Uil indicano la strada della «tassazione degli extra profitti».

Si tratta anche di «scelte selettive per i fondi strutturali, argomento che chiama in causa la Regione e la sua volontà di effettuarle».

Mannino e Lionti sottolineano anche:

«la necessità di utilizzare tutti i residui della vecchia programmazione inoltre la delicata fase che viviamo rende necessario l’avvio immediato del confronto».

I segretari di Cgil e Uil sono tornati a sottolineare l’impegno delle loro organizzazioni per la pace: “Una guerra insensata sta producendo devastazione e dolore e nuove povertà.

I delegati sindacali infine precisano:

«Agli effetti della pandemia stanno seguendo quelli di questo conflitto che chiediamo cessi subito con l’apertura dei negoziati di pace».

Renato Schifani incontra delegazione contro il caro bollette e comunica: «Attenzione resterà massima».

Un programma, quello dei manifestanti, che si articola in sedici punti.

Richieste che sono state consegnate nelle mani del presidente della Regione Renato Schifani, il quale aveva annunciato un incontro con una delegazione dei manifestanti:

«Ho preso atto della manifestazione che è sintomo di un grandissimo malessere».

Spiega il presidente:

«Anche sul tema del caro-bollette, l’attenzione resterà massima sia nei confronti delle imprese che dei singoli cittadini».

«Contemporaneamente alle iniziative del governo nazionale, non ci sottrarremo dal fare la nostra parte».

Afferma Schifani:

«Al momento stiamo studiando delle modalità di utilizzo di alcuni fondi su due fronti: il primo, un rimborso sugli aumenti percentuali delle tariffe energetiche e il secondo,

l’incentivo al ricorso a impianti di nuova generazione che possano garantire risparmi grazie a sistemi più moderni e innovativi».

Il presidente della Regione inoltre evidenzia:

«Sulla lunga durata vogliamo puntare su una maggiore autonomia energetica: una volta insediato il governo, elaboreremo insieme delle iniziative che possano permettere di usare al meglio le risorse della nostra Isola.

In ultima battuta conclude Schifani:

«Mi batterò anche per avere un ritorno economico da ciò che viene estratto per ottenere delle risorse finanziare da mettere a disposizione della Sicilia».