Cittanova-Catania termina a reti inviolate. Alla decima partita si interrompe la serie di vittorie: etnei si imbrigliano sullo 0-0. Nel finale espulso Ferraro.

Cittanova-Catania termina a reti inviolate. Battuta d’arresto dopo le vittorie di fila dei rossoazzurri con uno 0-0 sul piccolo campo “Morreale-Proto” di Cittanova che poco ha regalato allo spettacolo.

Il pareggio a reti bianche frena la corsa della capolista conservando comunque un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici (pareggia anche il Lamezia Terme contro il Licata).

I padroni protagonisti di una gara che determina una svolta per continuare a lottare nella parte bassa della classifica.

Gara ostica quella che si è disputata, terminata tra le polemiche per un rigore non concesso agli ospiti per un fallo su Sarao in pieno recupero nel secondo tempo.

Gli etnei non riescono a regalare un nuovo record al loro allenatore, Giovanni Ferraro.

Il Catania da un punto di vista tecnico mette in campo una sola novità con Jefferson al centro dell’attacco al posto di Sarao. Per il resto l’assetto tattico e i calciatori riconfermati.

Per la Cittanovese, Fanello schiera la formazione 3-5-2, cercando compattezza e inserimenti in mezzo al campo.

Infatti sceglie di spostare qualche metro indietro Crucitti, insieme a Gulino, Condomitti, Aprile e Gaudio mentre in avanti schiera Giannaula e Rugnetta. In difesa Figini, Carubini e Ruano davanti all’estremo difensore Bruno.

Il primo tempo la gara si prospetta equilibrata.

Infatti gli etnei iniziano con entusiasmo ma col passare dei minuti la squadra di casa stabilisce le misure e riesce in più di un’occasione a mettere difficoltà la squadra di Giovanni Ferraro.

Di contro gli etnei provano soltanto a guizzi un gioco offensivo che non riesce a far valere in campo la superiorità tecnica.

Quasi al termine del primo tempo guizzo di Lorenzini che non riesce a sfruttare un’azione che parte dall’angolo.

Qualche minuto dopo ci prova anche Rizzo a conclusione di un triangolo tra Sarno e Rapisarda con quest’ultimo che serve il centrocampista il quale con violenza colpisce la sfera che va alta sopra la traversa.

Dopo 3minuti di recupero tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa gli ospiti mettono in campo due calciatori: Boccia e De Luca, fuori Somma e Forchignone.

Nello specifico Somma ammonito nel primo tempo e ha accusato in maniera particolare la pressione degli attaccanti avversari.

Al 50esimo minuto si prospetta una buona occasione per il Catania, che disturba gli avversari: Rizzo passa a Jefferson che colpisce di testa in area, pallone fuori ma non di molto.

Altra impresa di De Luca, ma la sua conclusione è debole e di conseguenza finisce tra le braccia di Bruno.

Al 55esimo minuto ecco che Ferraro mette in campo Giovinco e Sarao che sostituiscono Lodi e Jefferson e la squadra passa al 4-2-3-1.

Intanto la partita è ancora da giocare, la capolista è stenta a produrre gioco e la Cittanovese resta attenta disputando una gara concentratissima.

Al 66esimo minuto cambio: Andrea Russotto per Sarno. Giovinco ci prova con un tiro dal limite ma il pallone viene lanciato fuori.

I padroni di casa non carburano e la gara non produce risultati, così come si auspica mister Fanello che dalla panchina dispensa suggerimenti ai suoi, optando poi per i primi cambi.

Lasciano il campo Carubini e Giannaula (che viene ammonito per perdita di tempo) entrano Baggini e Svarups.

Al 75esimo minuto ancora il Catania non produce contro i calabresi, un dato significativo che fa presagire un nulla di fatto e pregiudica il match.

Un minuto più tardi la Cittanovese sostituisce uno stremato Gulino per Losasso.

Siamo a 10 minuti dal termine e il Catania rischia con un’uscita non perfetta di Bethers che per fortuna non penalizza i rossazzurri che di contro subiscono un fallo in attacco.

Nel finale di gara Ferraro prova a modificare l’andazzo facendo ruotare la posizione in campo dei suoi attaccanti ma i padroni di casa fanno mancare gli spazi per produrre le azioni di sfondamento.

L’arbitro concede Sette minuti di recupero che sono giocati con frenesia dai calciatori in campo: gli ospiti cercano la rete della vittoria, resiste la Cittanovese sempre pronta a ripartire e affondare verso la rete nemica in contropiede.

Al 95esimo minuto il Catania reclama un rigore che secondo l’arbitro però non c’è. Si tratta di un presunto fallo su Sarao che effettivamente sembrava essere però netto.

Il direttore di gara, Mattia Nigro di Prato, espelle mister Ferraro, dopo questo episodio la gara disputata termina con il classico detto “senza gloria e senza infamia” e con il punteggio 0-0.

CITTANOVA-CATANIA 0-0

Stadio “Morreale-Proto” di Cittanova

Cittanovese (3-5-2): Bruno 6; Figini 6, Ruano 6.5, Carubini 6 (dal 73′ Baggini 6); Gulino 5.5 (dal 76′ Losasso 6), Condomitti 6, Aprile 6, Crucitti 6.5, Gaudio 6; Rugnetta 6.5, Giannaula 5.5 (dal 73′ Svarups 6).

A disp.: Moschella, Fazio, Di Cristina, Musolino, Guerrisi, Toziano.

Allenatore: Danilo Fanello 6.5.

Catania (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Somma 5 (dal 46′ De Luca 5.5), Lorenzini 6, Castellini 5.5; Rizzo 5.5, Lodi 5.5 (dal 55′ Giovinco 6), Vitale 5.5; Sarno 5.5 (dal 66′ An. Russotto 6), Jefferson 5.5 (dal 55′ Sarao 5.5), Forchignone 5 (dal 46′ Boccia 6).

A disp.: Groaz, Lubishtani, Al. Russotto, Palermo.

Allenatore: Ferraro 6

Arbitro: Mattia Nigro di Prato.

Assistenti: Filippo Pignatelli (Viareggio) e Andrea Pacifici (Arezzo).

Ammoniti: Rapisarda, Somma, Gulino, Condomitti, Giannaula, Rizzo, Baggini, Svarups e Ferraro

Recupero 3′-7′ Angoli 3-6