Così è se vi pare inaugura il cartellone dello Stabile. Venerdì 4 novembre (ore 20,45) prende il via con Così è (se vi pare) la stagione del Teatro Stabile di Catania diretto da Luca De Fusco.

Sesta regia pirandelliana per il Direttore dello Stabile e terza collaborazione con Eros Pagni che vestirà i panni del protagonista.

Lo spettacolo coprodotto dal Teatro Stabile di Catania, dal Teatro Biondo di Palermo, dalla Compagnia La Pirandelliana e dal Teatro Sannazaro di Napoli.

L’allestimento parte dalla teoria che Macchia formulò attorno al Così è se vi pare diretto da De Lullo, uno dei più compiuti sotto ogni punto di vista,

quello in cui diventa più che mai chiaro il senso del teatro come processo di Pirandello.

Nel rispondere agli altri e nel dialogare tra loro, la signora Frola e il signor Ponza non hanno infatti più bisogno di fingere che il pubblico non esista:

è anzi proprio al pubblico che parlano, ognuno difendendo se stesso e ognuno cercando di dimostrare i difetti e la pazzia dell’altro.

È proprio questo processo di messa a nudo di sé stessi e di racconto della propria vicenda la tortura di cui parla Macchia:

una sofferenza atroce, ma allo stesso tempo un bisogno ineludibile, l’unico modo per rivendicare la propria esistenza.

Un bisogno che, oggi più che mai, siamo tutti in grado di comprendere e di fronte al quale ci riveliamo vulnerabili.

Vulnerabili anche attraverso l’ossessiva esigenza di condivisione che passa dalla socialità virtuale:

Pirandello aveva già intuito che non raccontarsi è come non esistere e ne aveva presagito le conseguenze insieme a quelle della morbosa curiosità dello sguardo altrui.

Ecco perché De Fusco sceglie di bandire ogni elemento grottesco dalla rappresentazione, prediligendo una chiave interpretativa di ispirazione kafkiana,

improntata all’incomprensibilità e al mistero, collocando i personaggi al centro di uno spazio angusto e oppressivo, che potrebbe essere il cortile di un manicomio o un insieme di palchi teatrali.

Il cast parte dal gruppo già protagonista dell’edizione dei Sei personaggi diretta da De Fusco,

ripresa dalla Rai e acclamata in tutto il mondo, con Eros Pagni, Anita Bartolucci, Giacinto Palmarini, Lara Sansone, Paolo Serra.

In questa occasione gli interpreti si mescoleranno con gli attori spiccatamente pirandelliani dello stile siciliano. Lo spettacolo replicherà fino al 13 novembre.