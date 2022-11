Contratti ex navigator prorogati in Sicilia. Schifani accoglie richiesta del ministero. Nell’isola sono 280 che operano nei Centri per l’impiego.

Contratti ex navigator prorogati in Sicilia. Prolungati fino al 31 dicembre i contratti dei 280 ex navigator che operano nei Centri per l’impiego della Sicilia.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani lo ha disposto su indicazione del ministero del Lavoro.

Lo stesso ministero lo scorso 28 ottobre ha chiesto alle Regioni di manifestare la volontà sull’effettiva attuale esigenza di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre di questo personale.

Si tratta di lavoratori addetti all’assistenza tecnica per il funzionamento del reddito di cittadinanza e del programma “Garanzia occupabilità lavoratori” nei Cpi.

Spiega il presidente Schifani:

«La Regione continuerà ad avvalersi di questo personale qualificato, in attesa che si completino le procedure concorsuali per le assunzioni previste per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia».

Conclude Il presidente della Regione Siciliana:

«In questo modo si dà continuità al lavoro svolto finora e si garantisce il corretto funzionamento degli uffici».

L’operazione è a costo zero per la Regione Siciliana, in quanto i fondi provengono dalla legge sul reddito di cittadinanza e sul potenziamento dei Cpi e,

in particolare, sui risparmi che derivano del mancato completamento delle procedure selettive del personale di pari categoria da destinare proprio ai Cpi.