Ucciso a Catania con colpi di pistola. Questo pomeriggio un uomo di 46 anni è stato assassinato in via Carrubbella forse durante una lite per futili motivi.

Sul luogo è intervenuta gli agenti della squadra mobile di Catania che indaga sull’accaduto.

Dalle prime testimonianze, l’omicidio potrebbe essere riconducibile a una lite tra condomini. si cerca un uomo di 81 anni.

L’uomo che si trovava in strada, raggiunto da colpi di arma da fuoco si è accasciato al suolo privo di vita. Sono in corso le indagini della polizia per fare chiarezza nella tragica vicenda.

