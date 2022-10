Presidente Inps presenta rapporto a Palermo. «Reddito di cittadinanza 65% al Sud, ma al Nord 70% aiuti Covid».

Presidente Inps presenta rapporto a Palermo

Presidente Inps presenta rapporto a Palermo. Esposto a Palermo il XXI rapporto annuale dell’Inps, già reso noto lo scorso luglio.

Il presidente dell’istituto di previdenza, Pasquale Tridico, si è soffermato sull’analisi di alcuni punti, tra questi il reddito di cittadinanza, con riferimento alla spesa nel Sud.

Ha spiegato Tridico:

«La spesa totale dell’Istituto nel 2021 è stata di 385 miliardi di euro tra pensioni e assistenza». «Abbiamo speso circa 60 miliardi per prestazioni Covid tra cassa integrazione, bonus per gli autonomi e altro».

ha affermato Tridico:

«Continuiamo a dire che il 65% del reddito di cittadinanza va al Sud, ma dimentichiamo di dire che il 70% delle prestazioni Covid sono andate al Nord».

«Anche per un fattore di onestà nei confronti di tanti cittadini del Sud bisogna guardare alla spesa nel suo complesso e non ai 7,6 miliardi che all’anno si spendono per il reddito di cittadinanza».

Il presidente dell’Inps ha riferito anche sul mercato del lavoro:

«Il rapporto individua il Paese in forte recupero nel 2021, in crescita occupazionale ed economica».

«Segnala tuttavia anche una frammentazione del mercato del lavoro in termini di occupazione, precarietà e di bassi salari».

Ha aggiunto Tridico:

«Riportiamo un terzo di lavoratori che guadagna sotto i mille euro e un 22%, che è un picco storico, di lavoro a termine».

«Sono problemi che riscontriamo rispetto anche a una transizione verso l’uscita dal mercato del lavoro, ovvero la pensione con redditi sempre più bassi».

Ha spiegato il presidente Inps:

«Il fattore di investimento offerto oggi dal Pnrr potrebbe essere soprattutto al Sud e città come Palermo un volano per risolvere quei problemi strutturali che ha il nostro mercato del lavoro».

Poi Tridico ha esposto il dato sull’Opzione donna’ evidenziando che:

«Ha avuto un tiraggio rispetto alla platea del 25%, un dato che dimostra che la scelta è stata fatta da meno di un terzo delle donne. Dato basso? È una scelta».

«Tutti sanno che col modello contributivo se si va in pensione prima si va con un minore assegno pensionistico».

Infine il presidente ha concluso dicendo che:

«È normale nel nostro modello contributivo, ce lo abbiamo dal ’95, l’abbiamo riconfermato con la riforma Fornero».