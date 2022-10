Coronavirus in Sicilia, 535 nuovi casi e due morti. Eseguiti pochissimi tamponi solo 4.988. Palermo è prima per contagi nell’isola.

Coronavirus in Sicilia, 535 nuovi casi e due morti. Ieri i positivi erano 1.169. Il tasso di positività è il 10%, in diminuzione rispetto al 12 di ieri.

La Sicilia è al settimo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 18.233 con un aumento di 141 casi. I nuovi guariti sono 392, due le vittime, che aumentano il totale a 12.216.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 282 (28 più di ieri). In terapia intensiva i pazienti sono 20, quattro in più di ieri.

Ecco i nuovi contagiati in Sicilia suddivisi per provincia:

Palermo 165; Catania 152; Trapani 63; Messina 55; Siracusa 35; Ragusa 25; Agrigento 24; Caltanissetta 13; Enna 3.

In tutta Italia calano sensibilmente tamponi e positivi ma aumentano le vittime.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 13.439, ieri erano 30.239. I decessi sono 93 (ieri erano 32). Il tasso di positività in tutta Italia è il 16% (ieri era il 17%).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 84.220, contro i 175.985 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati da inizio pandemia in Italia è di 23.144.013.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite sono in lieve incremento a 254 (ieri erano 252). Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere in tutto il Paese sono 23, lo stesso numero di ieri.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.928, ossia 213 in più rispetto a ieri. I positivi attuali sono 544.088. Dimessi e guariti sono complessivamente 22.391.844, da inizio pandemia i decessi erano in totale 178.081.