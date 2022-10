Incidente a Partinico, si schiantano contro palo. Impatto mortale di notte nel Palermitano. Sedicenne in gravissime condizioni.

Incidente a Partinico, si schiantano contro palo. Impatto mortale in provincia di Palermo nella notte. Due giovani a bordo di un moto Honda si sono schiantati contro un palo in cemento in via Principe Umberto a Partinico.

Nel violento impatto è deceduto Antonino Ortoleva, 17 anni. Il passeggero, 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il ragazzo è in coma farmacologico con un grave trauma cranico. La prognosi è riservata.