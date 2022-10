Carabinieri in azione nei locali e sulla strada a Catania. Raffica di multe ai guidatori e ai titolari dei locali anche a San Berillo.

Multe nei locali e sulla strada a Catania. Raffica di multe nel quartiere San Berillo a Catania.

I carabinieri di Catania, con la collaborazione della polizia municipale, si sono concentrati ieri sera sul quartiere del centro storico.

Nel corso dei controlli hanno identificato un centinaio di persone, sottoponendo a verifiche una settantina di veicoli a due e quattro ruote.

Elevate sanzioni per oltre 9 mila euro, in particolare per guida senza casco, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e utilizzo del cellulare durante la guida.

Cinque motorini sequestrati dai militari dell’Arma.

I carabinieri hanno visitato anche locali della ristorazione, multando i titolari di un negozio di generi alimentari, aperto dopo le 22.

Multato anche titolare di un bar che occupava il suolo pubblico abusivamente con tavolini e sedie.

Sanzioni anche a un locale di intrattenimento in zona piazza Carlo Alberto, che non aveva regolato il volume della musica e sprovvisto della relazione fonometrica per l’inquinamento acustico.