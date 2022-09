Lite in famiglia a Paternò, due feriti. I familiari non accettavano il trasloco del congiunto, lui li ferisce. In manette pure lo zio.

Lite in famiglia a Paternò, due feriti

Lite in famiglia a Paternò, due feriti. Il giovane ventenne ha sparato due colpi di fucile a canne mozze contro il padre di 46 anni e il fratello di 25, ferendoli in maniera non grave, al piede e al braccio.

La causa è che non avevano accettato la sua scelta di andare a convivere.

A sparare un ventenne, arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, assieme a uno zio di 54 anni.

Quest’ultimo lo avrebbe aiutato, per lesioni personali e detenzione illegale, porto e alterazione di armi.

Tutto si è svolto in una casa di contrada Malavezzaro di Paternò. I due feriti colpiti al piede e al braccio.

Spara al padre e al fratello

L’episodio ricostruito anche attraverso i filmati di videosorveglianza, che hanno permesso di accertare come tra i tre familiari, dopo cena, fosse nata un’animata discussione.

L’alterco poi è degenerato in violenta lite, durante la quale il padre ha ferito il figlio 20enne alla gamba con una bottiglia di vetro rotta.

Motivo del contendere il desiderio del giovane di trasferirsi con la nuova compagna nell’abitazione di famiglia, scelta non condivisa dagli altri parenti.

La risposta del figlio dopo il ferimento da parte del padre.

Dopo la lite il ragazzo, con lo zio, si è allontanato dalla casa e per tutta risposta ha recuperato un fucile illegalmente detenuto dallo zio,

quindi è tornato indietro, sparando nel cortile di casa due colpi all’indirizzo del padre e del fratello, per poi scappare via.

Il ventenne arrestato assieme allo zio, che oltre ad essersi attivamente adoperato accompagnando il nipote con la propria auto prima e dopo la sparatoria, ha anche cercato di intralciare le operazioni di ricerca.