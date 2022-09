Catania calcio promuove la campagna abbonamenti. Prezzi popolari per i nuovi abbonamenti. Pelligra: «Vorrei trovare uno stadio pieno».

Catania calcio promuove la campagna abbonamenti. Stamane ad Aci Castello alla presentazione della campagna abbonamenti 2022-2023 del Catania SSD presente anche Ross Pelligra.

Seduti accanto al presidente, il vicepresidente Vincenzo Grella, il consigliere di amministrazione Giovanni Caniglia e il direttore generale Luca Carra.

Afferma Pelligra:

«Stiamo lavorando duro per allestire una grande squadra. Tornerò qui per il debutto casalingo in campionato, mi piacerebbe trovare uno stadio pieno di tifosi.

Conclude il presidente:

«Aspetto le famiglie, i ragazzi. I costi della campagna abbonamenti sono contenuti per venire incontro a tutti».

Nel merito della presentazione degli abbonamenti interviene Luca Carra:

«Abbiamo pensato a una campagna abbonamenti che consentisse a chiunque di andare allo stadio».

«L’unica limitazione al momento è la capienza dell’impianto, ridotta a 9.700, ma contiamo di poterla ampliare in pochi giorni».

Aggiunge il direttore generale del Catania SSD:

«I prezzi dei biglietti delle singole partite li stabiliremo prima del debutto interno in campionato. Durante l’anno daremo vita ad alcune iniziative dedicate ai nostri sostenitori».

Continua Carra:

«Ad esempio, nell’intervallo delle gare interne regaleremo due maglie ufficiali tramite un sorteggio».

Infine conclude Carra.

«È previsto anche un sconto sul merchandising, apriremo un Catania Point in città. Le nuove maglie sono pronte: le mostreremo la prossima settimana, quando presenteremo la squadra».