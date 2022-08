Elezioni Regionali Sicilia, tutti i candidati del Pd. la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali del Partito Democratico della Sicilia.

Elezioni Regionali Sicilia, tutti i candidati del Pd. Il segretario regionale, Anthony Barbagallo annuncia:

«Con un grande sforzo organizzativo e umano proponiamo liste forti e competitive riuscendo anche a superare alcune difficoltà organizzative, specie a Catania in cui ancora una volta mi presento come capolista a Catania».

Di seguito la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali del Partito Democratico della Sicilia, su base provinciale, e il listino “Caterina Chinnici presidente”:

Agrigento: Catanzaro Michele, Martello Salvatore, Mazza Vita Maria, Passarello Calogero Raoul, Vella Stella, Zarcone Antonio.

Caltanissetta: Andaloro Marco, Castiglione Marina, Di Cristina Peppe.

Catania: Barbagallo Anthony, Saverino Ersilia, Burtone Giovanni, Chinnici Valentina, Grasso Lev Salvatore Boris, Ferrante Massimo, Lo Giudice Antonino, Maugeri Mario, Panebianco Ketty Rita, Petta Giovanni, Randazzo Santi Maria, Faro Anna Maria Rita, D’Orto Concetta Antonella.

Enna: Venezia Sebastiano (Fabio), Patelmo Angela.

Messina: Bartolotta Antonino, Capria Francesco, Leanza Calogero, Mancuso Palmira, Mastroeni Giovanni, Pulejo Laura, Vitarelli Giuseppe.

Palermo: Cracolici Antonello, Angelini Fabio, Calabrese Antonio, Chinnici Valentina, Cosentino Isabelle Christine, Crisci Maria Rita, Giambona Mario, Li Calzi Cleo, Macaluso Pietro, Martorana Cettina, Mattaliano Cesare, Miceli Carmelo, Ribaudo Francesco, Spera Leonardo.

Ragusa: Dipasuale Nello, Brullo Giuseppa, Stornello Francesco, Melia Silvia.

Siracusa: Caramella katiuscia; Ciulla Vania; Cutrufo Gaetano; Spada Tiziano; Stefio Giuseppe.

Trapani: Venuti Domenico, Bianco Giuseppe, Canino Lucia Daniela, Licari Maria Linda, Safina Dario.

Listino “Chinnici presidente”: Caterina Chinnici, Cesare Mattaliano, Cettina Martorana, Peppe Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Roberta Bellia.

In merito alla lista presentata il segretario regionale, Anthony Barbagallo afferma:

«Ce la metterò tutta soprattutto in questo momento difficile del partito nel Catanese ma in cui si apre una nuova stagione con rinnovato slancio».

Conferma Il segretario del Pd siciliano:

«Ma il Pd c’è, è unito e compatto e ora lavoreremo tutti in prima linea attorno alla candidata presidente Caterina Chinnici».

Infine conclude Barbagallo:

«Un grande sforzo da parte di tutto il partito anche per la raccolta firme per la presentazione del listino: in poco più di 48 ore siamo riusciti a raccoglierne 2.767».