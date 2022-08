Verso Sancataldese-Catania, il giorno dell'esordio. Oggi alle ore 16 la prima partita del nuovo Catania a San Cataldo.

Verso Sancataldese-Catania, il giorno dell’esordio

Verso Sancataldese-Catania, il giorno dell’esordio. Oggi il nuovo Catania scenderà in campo per la sua prima, partita ufficiale.

Sarà una gara di Coppa Italia, valida per il turno preliminare, a incontrare i ragazzi rosso-azzurri sarà la Sancataldese, alle ore 16 nello stadio della cittadina.

Per Catania è il giorno in cui comincia a gareggiare e confrontarsi con altre squadre, dopo il momento in cui la squadra dopo il fallimento nello scorso mese di dicembre, si fermò in pieno campionato ad aprile.

Dunque molti tifosi etnei si sposteranno in direzione San Cataldo, in provincia di Caltanissetta per assistere alla gara che vede finalmente la rinascita del club etneo.

La squadra costruita dalla società presieduta da Ross Pelligra, con Vincenzo Grella, Luca Carra e Antonello Laneri ha un ragguardevole potenziale e lavora per velocizzare l’iter organizzativo e di formazione e compattamento del gruppo.

I ragazzi a disposizione di mister Giovanni Ferraro, allenatore già vincente in questo campionato, si possono considerare sul piano teorico di altra categoria rispetto alla quarta serie.

Da quanto ribadito in conferenza stampa dall’allenatore, bisognerà calarsi nella realtà della Serie D per riuscire a spuntarla.

Si attende il risultato per le scelte tecniche e tattiche del mister campano.

Quest’ultimo chiamato a valutare i calciatori Under e inserirli in un contesto di squadra con molti coetanei di esperienza confluiti nel club da categorie professionistiche.

Per la gara valutati i moduli 4-3-3 e 4-3-1-2.

Difenderà la porta Bethers, in attesa dell’arrivo di un altro giocatore per coprire il ruolo. In difesa sono davvero tante le soluzioni adottabili, ma pare quasi certa la possibilità che scenda Lorenzini al centro e Rapisarda nel ruolo di esterno.

Frisenna, Lodi e Palermo potrebbero comporre il terzetto di centrocampo.

In avanti schierati Giovinco, Sarao e De Luca, ma anche in questo caso le alternative possibili non mancano.

I convocati per la partita di oggi sono ventidue (assente Alessandro Russotto per un risentimento muscolare rimediato in allenamento):

In campo anche Cristiano Bani, Klavs Bethers, Aniello Boccia, Alessio Castellini, Giorgio Chinnici, Giuseppe De Luca, Orazio Di Grazia, Michele Ferrara, Michele Forchignone, Giulio Frisenna.

E ancora:

Giuseppe Giovinco, Gianluca Litteri, Francesco Lodi, Filippo Lorenzini, Donart Lubishtani, Marco Palermo, Simone Pino, Francesco Rapisarda, Giuseppe Rizzo, Andrea Russotto, Manuel Sarao e Mattia Vitale.