Auto investe a morte ex assessore nisseno Cimino. L'uomo travolto in pieno da un'auto in via Paladini a Caltanissetta.

Auto investe a morte ex assessore nisseno Cimino

Auto investe a morte ex assessore nisseno Cimino. Giuseppe Cimino, ex assessore della giunta nissena guidata dal sindaco Messana ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell’Ato, è deceduto travolto da un veicolo.

Il fatto è avvenuto stamane poco dopo le 11 un’auto in via Paladini a Caltanissetta lo ha investito in pieno. Cimino 73 anni, camminava lungo la strada, quando una smart lo ha colpito a morte.

Subito dopo il ricovero sono emerse le gravi condizioni dovute ai traumi riportati nell’incidente.

Trasportato in codice rosso nel pronto soccorso della città, i medici dagli esami eseguiti, avevano rilevato una vasta emorragia cerebrale e traumi al torace e al bacino.

Il politico è deceduto poche ore dopo nel reparto di Rianimazione dell’ospedale nisseno.